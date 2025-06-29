3 знака зодиака, которые в июле получат желанный подарок – кто это будет

Июль 2025 года станет настоящим месяцем исполнения желаний для некоторых знаков зодиака. Чьи-то сокровенные ожидания наконец-то воплотятся в реальность.

Близнецы, Лев и Водолей, подарок – это не всегда просто вещь. Иногда – это знак, что желание услышали, пишет LifeStyle24.

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Близнецы

В июле Близнецы получат что-то, что коснется сердца: это может быть семейная реликвия или подарок, связанный с детской мечтой. Сюрприз будет не только приятным, но и глубоко символичным.

Гороскоп для Близнецов

Лев

Львы умеют мечтать по-королевски – и в этот раз получат именно то, о чем давно думали. Это может быть как ценная вещь, на которую долго не решались, так и символический жест от близкого человека. Июль подарит этому знаку зодиака подтверждение их особой роли в жизни других – и это вдохновит на новые свершения.

Гороскоп для Львов

Водолей

Для Водолеев подарок может быть не в коробке с ярким бантом, а в виде неожиданного события – например, встреча с важным человеком, предложения, которого ждали, или реализации давней мечты. И все же, даже вполне материальные приятности не обойдут их стороной. В июле кто-то из близких сумеет удивить Водолея именно тем, что ему так хотелось.

Гороскоп для Водолеев

Девы живут с тем, что борются с внутренними разногласиями: положительные и отрицательные черты характера никак не могут найти золотую середину.