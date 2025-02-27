Разбитые сердца: 3 знака зодиака, которые в марте могут разочароваться в близком человеке

Март 2025 станет не только месяцем возможностей, но и временем опустошения. Некоторым придется пересмотреть отношения с близкими людьми, чтобы наконец увидеть правду, которую так упорно не хотели замечать.

Овен, Рак и Весы, лучше узнать правду и сделать соответствующие выводы, чем продолжать верить в фальшивые чувства, пишет LifeStyle24.

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Овен

Преимущественно этот знак зодиака доверяет только проверенным людям, однако в марте доверие к кому-то может очень сильно пошатнуться. Астрологи прогнозируют конфликты из-за зависти, недоразумения или даже измену. Овны не будут терпеть такого, поэтому разрыв отношений может быть очень болезненным, но неизбежным.

Гороскоп для Овнов

Рак

Уже в марте Раки могут разочароваться в том человеке, которому доверяли больше всего. Это может быть друг, который окажется не искренним, как казалось до того, или любимый человек, который станет врагом в самый ответственный момент. Сделайте правильные выводы и двигайтесь вперед к поиску настоящего счастья.

Гороскоп для Раков

Весы

Этот знак зодиака находится в постоянном поиске гармонии, однако в первый весенний месяц может узнать о неприятной правде. Кто-то из близких людей проявит себя с негативной стороны, что окажется настоящей неожиданностью. Однако это будет сигналом для того, что некоторые отношения следует срочно пересмотреть.

Гороскоп для Весов