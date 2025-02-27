Овен, Рак і Терези, краще дізнатись правду і зробити відповідні висновки, ніж продовжувати вірити у фальшиві почуття, пише LifeStyle24.

Цікаво Тільки 2 знаки зодіаку в березні наважаться на здійснення своєї мрії

Овен

Переважно цей знак зодіаку довіряє лише перевіреним людям, однак у березні довіра до когось може дуже сильно похитнутись. Астрологи прогнозують конфлікти через заздрість, непорозуміння або навіть зраду. Овни не терпітимуть такого, тому розрив стосунків може бути дуже болючим, але неминучим.

Гороскоп для Овнів

Рак

Вже у березні Раки можуть розчаруватись у тій людині, якій довіряли найбільше. Це може бути друг, який виявиться не щирим, як здавалось до того, кохана людина, яка стане ворогом у найвідповідальніший момент. Зробіть правильні висновки та рухайтесь вперед до пошуку справжнього щастя.

Гороскоп для Раків

Терези

Цей знак зодіаку перебуває у постійному пошуку гармонії, однак у перший весняний місяць може дізнатись про неприємну правду. Хтось із близьких людей проявить себе з негативного боку, що виявиться справжньою несподіванкою. Однак це буде сигналом для того, що деякі стосунки слід терміново переглянути.

Гороскоп для Терезів