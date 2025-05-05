Кто из знаков зодиака в мае окончательно попрощается со своим прошлым

Последний весенний месяц – это идеальный период для освобождения от бремени прошлого. К некоторым придет осознание, что держаться за старое – значит мешать себе двигаться вперед.

Рак и Козерог, прощание с прошлым станет началом новой, более легкой жизни, пишет Lifestyle24.

Важно Уже известно, каким 2 знакам зодиака в мае придется начать все с нуля

Рак

Ракам стоит отпустить старые обиды, которые они держали в себе годами. Астрологи говорят, что освободиться от бремени вины или просто простить будет сложно, но необходимо. Дайте себе возможность жить дальше без тени прошлого.

Гороскоп для Раков

Козерог

В этом месяце Козерогам придется пересмотреть приоритеты. Будет возможность прекратить долгие, но изнурительные отношения, или же разорвать связи, которые тормозили ваше развитие. Прошлое больше не будет казаться стабильным – и именно это подтолкнет к решительному шагу. Не оглядывайтесь – впереди гораздо больше, чем себе представляете.

Гороскоп для Козерогов

В мае некоторые могут рассчитывать на приятные неожиданности на работе. Астрологи рассказали, о ком идет речь.