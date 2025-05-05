Овен и Рыбы, новый старт откроет двери к лучшему будущему. Иногда "начать с 0" – самый правильный путь, пишет Lifestyle24.

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Овен

Вскоре для Овнов наступит момент истины. Астрологи говорят, что резко может завершиться важный этап: смена работы, переезд или разрыв отношений. Вы долго держались за прошлое, но теперь пришло время его отпустить – это откроет новые перспективы. Помните, что бояться перемен не стоит – новое начало приведет к сокровищу в виде внутренней силы.

Гороскоп для Овнов

Рыбы

К Рыбам придет осознание, что старые модели поведения больше не работают. Для этого знака зодиака май станет месяцем перезагрузки, поэтому стоит рассчитывать на новый путь, построенный на опыте, но уже с другими целями. Внутренний голос также будет подсказывать, что это правильная дорога в будущее.

Гороскоп для Рыб

Стоит помнить, что жизнь состоит не только из приятных моментов, но и испытаний. И уже в мае кого-то это будет ждать.