Уже известно, какие 3 знака зодиака в Клубничное полнолуние узнают горькую правду

Период Клубничного полнолуния станет временем прозрения. В жизнь некоторых знаков зодиака ворвется правда, которой они либо не видели, либо не хотели видеть.

Овен, Рак и Скорпион, иногда горькая правда – это начало настоящей свободы, пишет LifeStyle24.

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Овен

Очень часто Овны предпочитают стабильность и ответственность. Однако этот период может показать, что кто-то воспользовался их терпением или молчанием. Это будет неприятно, но крайне необходимо – чтобы больше не держаться за то, что давно трещит по швам.

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Рак

Раки привыкли жить сердцем, но эмоциональная привязанность часто мешает увидеть вещи такими, как они есть на самом деле. В Клубничное полнолуние этот знак зодиака узнает о чем-то таком, что перевернет представление о близком человеке или собственной роли в отношениях. Астрологи говорят, что будет неприятно, но это лучше, чем жить в иллюзии.

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Скорпион

Скорпионы умеют на ранних этапах распознавать ложь, но на этот раз все произошло наоборот. Астрологи говорят, что этот знак зодиака получит неприятную информацию о человеке, которому доверял больше всего. Стоит помнить, что правда – не враг, а начало внутренней трансформации.

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Некоторые знаки зодиака могут делать что угодно, лишь бы не выполнять монотонную работу. Астрологи объяснили с чем это связано.