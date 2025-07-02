2 знака зодиака, которых будет беспокоить головная боль из-за магнитных бурь

Магнитные бури могут серьезно влиять на самочувствие, особенно у людей с чувствительной нервной системой. Астрологи уже предупредили двух знаков зодиака.

Овен и Рыбы, если в этот период вас будет беспокоить головная боль – не игнорируйте сигналы тела, лучше отложить дела и дать себе время на восстановление, пишет LifeStyle24.

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Овен

Овны очень энергичные, активные и импульсивные. Их нервная система постоянно находится в напряжении, а любые изменения в атмосфере они чувствуют первыми. В дни магнитных бурь этот знак зодиака жалуется на сильное давление в висках, раздражительность и пониженную работоспособность. Лучший совет – больше отдыха, меньше гаджетов и максимум прогулок на свежем воздухе.

Гороскоп для Овнов

Рыбы

Этот знак эмоционально уязвим и склонен к соматическим проявлениям стресса. Магнитные бури для Рыб – это дни, когда "голова будто в тумане", возникает ощущение тяжести, снижается концентрация, а головная боль может стать спутником на долгое время. Астрологи рекомендуют не перегружать себя лишними заботами и сосредоточиться на релаксе: ароматерапия, йога или простая тишина помогут стабилизировать состояние.

Гороскоп для Рыб

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