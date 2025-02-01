Гороскоп на февраль 2025 для всех знаков зодиака – чего ожидать
Февраль 2025 будет богатым на различные события. Кому-то повезет с новыми начинаниями, а кто-то начнет больше доверять внутреннему голосу.
- 1Овен (21 марта – 20 апреля)
- 2Телец (21 апреля – 20 мая)
- 3Близнецы (21 мая – 21 июня)
- 4Рак (22 июня – 22 июля)
- 5Лев (23 июля – 22 августа)
- 6Дева (23 августа – 22 сентября)
- 7Весы (24 сентября – 23 октября)
- 8Скорпион (24 октября – 22 ноября)
- 9Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
- 10Козерог (22 декабря – 20 января)
- 11Водолей (21 января – 20 февраля)
- 12Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Обратите внимание, что в этом году начало февраля совпадает с началом Китайского Нового года, что также оставит свой след в будущих событиях, пишет LifeStyle24.
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Гороскоп на февраль для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на февраль для Овнов
В феврале у Овнов будет возможность расширить социальные связи и реализовать амбиции. Налаживание новых контактов понадобится в профессиональной сфере.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на февраль для Тельцов
Ваше трудолюбие будет замечено, поэтому в феврале получите возможности для карьерного роста. Однако не останавливайтесь на этом, ведь впереди еще очень много интересного.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на февраль для Близнецов
Близнецам следует принять участие в программах, которые расширят кругозор и повлияют на уровень образованности. Чем богаче опыт будете иметь, тем перспективнее будет жизнь.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на февраль для Раков
В феврале личные отношения и финансовые дела для Раков должны стать темами №1. Откровенные разговоры подтолкнут к взаимопониманию, а к материальным задачам следует подходить с холодным умом.
Лев (23 июля – 22 августа)
Гороскоп на февраль для Львов
Партнерские отношения будут на первом месте. Также есть шансы заключить выгодные сделки, которые помогут улучшить состояние некоторых дел.
Дева (23 августа – 22 сентября)
Гороскоп на февраль для Дев
Девам следует больше внимания уделять самочувствию и повседневным обязанностям. Изменения в распорядке дня и большая забота о физическом состоянии дадут свои плоды.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на февраль для Весов
Романтические моменты и творческое вдохновение станут прекрасными помощниками в последнем зимнем месяце. Откройтесь новым знакомствам и займитесь любимым хобби.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на февраль для Скорпионов
Семейные дела в феврале будут забирать все свободное время. Возможно, переезд станет главной задачей на этот месяц.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на февраль для Стрельцов
Активный обмен информацией будет главной задачей на последний зимний месяц. Также следует уделить время учебе и коротким поездкам.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на февраль для Козерогов
Козерогам следует подумать над дополнительной подработкой. Возможно, в вашей компании появится вакансия, которая обеспечит такую потребность.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на февраль для Водолеев
В феврале Водолеи будут иметь шанс на полную реализовать свои идеи. Креативьте – ведь это то, что получается у вас лучше всего.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на февраль для Рыб
Внутренняя работа над собой будет очень полезной. Проанализируйте прошлое, возможно, там найдете ответы на все свои вопросы.