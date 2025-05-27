2 знака зодиака, которым в июне прилетит бумеранг – кто это будет

Некоторые знаки зодиака совсем скоро встретятся с последствиями своих прошлых действий. Это не наказание, а бумеранг, который возвращается, чтобы напомнить: рано или поздно нас настигает то, что мы отдаем миру.

Близнецы и Стрелец, все, что вы раньше посеяли – даст урожай, пишет LifeStyle24.

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Близнецы

В июне судьба поставит Близнецов перед фактами, которые нельзя будет обыграть шутками или отговорками. Неразрешенные обещания, слова сказанные сгоряча, невыполненные договоренности – все это может вернуться к вам в самый неудобный момент. Однако астрологи в этом находят плюс, ведь считают, что так Близнецы могут сделать важные выводы и очистить пространство вокруг себя.

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Стрелец

Для Стрельцов июнь может стать моментом пересмотра собственных решений. Особенно тех, где пренебрегли чужими чувствами или советами. Бумеранг прилетит в виде замедления процессов, непредсказуемых задержек или потери поддержки, на которую раньше без колебаний могли положиться. Однако Стрелец – это знак мудрости и силы: пережив это, он сможет не только выровнять ситуацию, но и подняться на новый уровень.

Гороскоп для Стрельцов

Слезы – это не слабость, а проявление силы. Для кого-то это способ сбросить с себя лишние эмоции, чтобы двигаться дальше.