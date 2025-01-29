Черная полоса в Китайский Новый год – кто в списке

Уже сегодня, 29 января, Китай будет отмечать Новый год. Астрологи убеждены, что этот период каждый из знаков зодиака может использовать в свою пользу.

Кролик, Свинья и Петух, несмотря на то, что вам пророчат черную полосу в жизни, будете иметь шанс в ближайшее время вернуть все на свои места, пишет LifeStyle24.

Важно 3 знака зодиака, которым Китайский Новый год принесет счастье

Кролик

В 2025 году этот знак зодиака может предстать перед вызовами в сферах личной жизни и карьеры. Недоразумения с близкими или коллегами потребуют от Кроликов терпеливости и дипломатичности. Тщательно обдумывайте свои действия, чтобы не ухудшить ситуацию.

Гороскоп для Кроликов / Фото Freepik

Свинья

Эмоциональные колебания и внутреннее напряжение в новом году могут преследовать представителей этого знака зодиака. Астрологи прогнозируют конфликты, которые потребуют поиска справедливых компромиссов. Больше внимания уделяйте самочувствию, а также попробуйте попрактиковать различные методы для релакса.

Гороскоп для Свиней / Фото Freepik

Петух

Финансовые трудности или непредсказуемые расходы для Петухов могут стать настоящей неожиданностью. Следует избегать рискованных инвестиций, а лучше сосредоточиться на сохранении ресурсов. В этот период особенно ценной будет поддержка друзей и родственников.

Гороскоп для Петухов / Фото Freepik