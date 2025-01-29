По восточному календарю, в 2025-м китайцы будут праздновать Новый год 29 января. В стране тогда наступит 4722 год. Он завершится 16 февраля 2026 года. Обезьяна, Коза и Дракон, 2025 год может стать для вас самым счастливым, пишет LifeStyle24.

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Обезьяна

Звезды будут способствовать Обезьянам во встречах с людьми, которые будут выражать искреннюю поддержку и понимать их на глубоком уровне. Это повысит уровень счастья, а также будет возможность найти настоящего друга, который протянет руку помощи в трудный момент.

Гороскоп для Обезьян / Фото Freepik

Коза

Год Деревянной Змеи принесет представителям этого знака зодиака стабильность, уверенность и финансовый рост. Китайский Новый год станет идеальным временем для реализации этих желаний, поэтому не стойте на месте, а действуйте уже сейчас.

Гороскоп для Коз / Фото Freepik

Дракон

Драконы в 2025 году станут настоящими любимцами судьбы. Период Китайского Нового года откроет не только яркие возможности, но и поможет выйти на новый уровень в отношениях и карьере. В год Деревянной Змеи природный магнетизм будет притягивать только правильных и искренних людей. Главное – не бояться проявлять себя.

Гороскоп для Драконов / Фото Freepik