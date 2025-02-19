Кто из знаков зодиака до конца февраля почувствует депрессию

Эмоциональное выгорание, усталость или депрессивное настроение могут уже совсем скоро оказаться на пороге жизни у некоторых знаков зодиака. Астрологи говорят, что неопределенность, эмоциональные переживания или сезонный спад энергии – это главные причины того, что может помешать хорошему настроению.

Рак, Козерог и Рыбы, у вас есть все шансы для того, чтобы не углубиться в депрессивное состояние, если заручитесь поддержкой близких людей, пишет LifeStyle24.

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Рак

Раки очень сильно эмоционально зависят от окружения, поэтому, если чувствуют определенный холод или непонятное поведение, это влияет на их настроение. До конца февраля представители этого знака зодиака могут почувствовать нехватку любви или поддержки. Попробуйте поискать моменты радости в малейших мелочах, чтобы найти счастье.

Гороскоп для Раков

Козерог

Этот знак зодиака часто ставит перед собой высокие цели, однако в конце февраля на Козерогов ожидают усталость, разочарование или ощущение, что их недооценивают. Астрологи рекомендуют не пытаться быть "железным человеком", а позволить себе отдых и отдать предпочтение общению с теми, кто всегда готов поддержать.

Гороскоп для Козерогов

Рыбы

В конце февраля Рыбы могут погрузиться в переосмысление жизни или ностальгию. Разочарование из-за несбывшихся мечт, усталость от эмоциональной нагрузки и одиночество станут главными катализаторами депрессивного состояния. Попробуйте не угождать всем, а найдите время для творчества и уединения, чтобы разобраться со всеми мыслями.

Гороскоп для Рыб