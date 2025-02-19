Рак, Козоріг і Риби, у вас є всі шанси для того, щоб не заглибитись у депресивний стан, якщо заручитесь підтримкою близьких людей, пише LifeStyle24.

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Рак

Раки дуже сильно емоційно залежать від оточення, тому, якщо відчувають певний холод чи незрозумілу поведінку, це впливає на їхній настрій. До кінця лютого представники цього знака зодіаку можуть відчути брак любові чи підтримки. Спробуйте пошукати моменти радості в найменших дрібницях, щоб віднайти щастя.

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Козоріг

Цей знак зодіаку часто ставить перед собою високі цілі, однак наприкінці лютого на Козорогів очікують втома, розчарування або відчуття, що їх недооцінюють. Астрологи рекомендують не намагатись бути "залізною людиною", а дозволити собі відпочинок й надати перевагу спілкуванню з тими, хто завжди готовий підтримати.

Гороскоп для Козорогів

Риби

Наприкінці лютого Риби можуть поринути у переосмислення життя чи ностальгію. Розчарування через нездійснені мрії, втома від емоційного навантаження та самотність стануть головними каталізаторами депресивного стану. Спробуйте не догоджати всім, а знайдіть час для творчості та усамітнення, щоб розібратись з усіма думками.

Гороскоп для Риб