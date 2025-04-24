К кому из знаков зодиака в мае вернется человек из прошлого

Нынешний май готовит настоящий сюрприз: встречу с тем, кто когда-то был очень близким. Это могут быть бывшие партнеры, друзья детства или знакомые, которые оставили след в сердце.

Дева, Скорпион, Водолей и Рыбы, возвращение людей из прошлого – не всегда ошибка. Иногда это последний шанс что-то изменить, пишет LifeStyle24.

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Дева

В жизни Дев появится кто-то, кто был очень важным. И это совсем не случайно. Логика может говорить "не надо", однако душа будет умолять об ином. Дайте прошлому шанс прояснить себя и только тогда делайте выводы.

Гороскоп для Дев

Скорпион

Астрологи предполагают, что этот знак зодиака встретится с людьми, с которыми когда-то резко и болезненно оборвали связь. Вселенная даст возможность вернуться к прошлому и завершить отношения правильно. Май станет месяцем внутренней силы и честности перед собой.

Гороскоп для Скорпионов

Водолей

Бывший друг, партнер или коллега появятся в жизни Водолея очень неожиданно. С этим человеком будет что-то незавершенное. И именно в мае идеальное время или восстановить связь, или наконец поставить точку.

Гороскоп для Водолеев

Рыбы

Интересно, что Рыбы почувствуют возвращение человека из прошлого через сны и подсказки интуиции. И когда этот человек появится – это совсем не станет сюрпризом. Вселенная даст шанс переосмыслить отпустить или снова поверить в чувства.

Гороскоп для Рыб

Для кого-то май станет еще и временем получения хороших новостей. Некоторые им даже могут позавидовать.