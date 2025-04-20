Навстречу приключениям: 2 знака зодиака, которым в мае надо уйти в отпуск

Для кого-то май может стать критической точкой усталости и эмоционального выгорания. Астрологи рекомендуют дать себе паузу, сменить атмосферу и просто отдохнуть.

Стрелец и Козерог, чтобы снова стать эффективными и вдохновенными, надо взять срочную паузу. Отпуск – это инвестиция во внутреннее равновесие, пишет LifeStyle24.

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Стрелец

У Стрельцов совсем скоро наступит момент, когда они скажут себе "хватит". В мае этот знак зодиака почувствует, что теряет контроль или просто больше не получает удовольствие от обыденных вещей. Отпуск – это не роскошь, а необходимость. Астрологи говорят, что идеальным вариантом было бы совместить релакс с оздоровлением или поездкой в новое и интересное место.

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Козерог

Козероги привыкли работать без остановок, однако в мае эта стратегия может дать сбой. Этот знак зодиака может начать раздражаться по мелочам, на работе все чаще будут возникать конфликты, а все это будет следствием физической и эмоциональной усталости. Жизнь прямо намекает, что пора выключить ноутбук и отправиться куда-то, где не работает интернет. Астрологи рекомендуют побыть наедине или провести время с родственниками – природа, тишина и отсутствие дедлайнов помогут восстановить потраченный ресурс.

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Для кого-то май может стать еще и слезливым месяцем. Уже известны причины такого поведения.