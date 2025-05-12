3 знака зодиака, которые в цветочное полнолуние разрешат все свои проблемы – кто это будет

После периода сомнений, трудностей и внутреннего напряжения – на горизонте появится ясность, а запутанные ситуации начнут постепенно разрешаться. Сегодня, 12 мая, в цветочное полнолуние судьба наконец даст возможность вздохнуть с облегчением и сделать шаг вперед.

Рак, Стрелец и Козерог, цветочное полнолуние поможет закрыть старые гештальты, навести порядок в жизни и укажет, как готовиться к новому жизненному этапу, пишет Lifestyle24.

Важно Каким 2 знакам зодиака на этой неделе стоит начать реализацию новых проектов

Рак

Этому знаку зодиака наконец удастся завершить важные дела, которые долго не давали покоя. Это будет касаться как рабочих моментов, так и эмоциональных переживаний. Раки получат поддержку с неожиданной стороны, что окончательно расставит все точки над "і".

Гороскоп для Раков

Стрелец

Цветочное полнолуние для Стрельцов – это период "отпускания" старых обид, неуверенности или груза ответственности. Удастся найти новый подход к тому, что казалось невозможным. Астрологи убеждены, что появится легкость в решении вопросов, особенно тех, которые имеют отношение к личной жизни и профессиональной сфере.

Гороскоп для Стрельцов

Козерог

Интуиция Козерогов наконец-то покажет правильные шаги в сложной ситуации. Если боролись с внутренним конфликтом или сложной жизненной дилеммой, то в цветочное полнолуние найдется выход. На этот знак зодиака ждет эмоциональное обновление и желание двигаться вперед без бремени прошлого.

Гороскоп для Козерогов

Кардинальные изменения в жизни – это хорошо. А если это еще и происходит в летний период – это еще лучше.