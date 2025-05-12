Лев и Дева, не бойтесь делать первый шаг, ведь Вселенная на вашей стороне, а старт, сделанный сейчас, имеет все шансы стать началом большого успеха, пишет Lifestyle24.

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Лев

Львы – прирожденные лидеры, поэтому на этой неделе высшие силы откроют перед ними "зеленый свет". Если давно стремились реализовать конкретную идею – настало время для этого. Сейчас особенно благоприятный период для начала бизнеса, творческих инициатив или изменений в профессии. Не медлите – вдохновение и поддержка придут вовремя.

Гороскоп для Львов

Дева

У Дев сейчас особенно острый ум и четкое видение целей и их реализации. Эта неделя – идеальное время для запуска долгосрочных планов или проектов, которые требуют структурированности и концентрации. Приложенные усилия быстро дадут первые результаты, которые подтвердят правильно выбранный путь.

Гороскоп для Дев

Также надо обращать внимание на выгодные предложения. Они могут стать частью успеха.