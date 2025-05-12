Отстаивание собственных границ – это не эгоизм, а право на счастливую жизнь, пишет LifeStyle24.

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Гороскоп на 12 мая для всех знаков зодиака

Гороскоп на 12 мая для Овнов

Забудьте о давних обидах, которые не позволяют вам двигаться вперед. Больше внимания уделяйте своим увлечениям и вещам, которые приносят удовольствие.

Гороскоп на 12 мая для Тельцов

Гороскоп на 12 мая для Тельцов

Проведите свободное время в кругу близких людей. Они точно помогут с дельным советом, в котором так нуждаетесь.

Гороскоп на 12 мая для Близнецов

Гороскоп на 12 мая для Близнецов

Близнецы получат хорошее известие, а день будет плодотворным. Наконец-то в жизнь удастся воплотить то, о чем так долго мечтали.

Гороскоп на 12 мая для Раков

Гороскоп на 12 мая для Раков

Звезды помогут Ракам завершить начатые дела. Чем больше будете стараться, тем лучше и быстрее будет результат.

Гороскоп на 12 мая для Львов

Гороскоп на 12 мая для Львов

Пришло время менять что-то в своей жизни, иначе – существует угроза депрессии. Хорошо подумайте над тем, что хотели бы изменить или получить на этом жизненном этапе.

Гороскоп на 12 мая для Дев

Гороскоп на 12 мая для Дев

Сегодня обращайте внимание на вещи, которые могут принести вам материальную выгоду. Не забывайте также о добросовестности и усердии.

Гороскоп на 12 мая для Весов

Гороскоп на 12 мая для Весов

Весы могут смело браться за новые дела, эксперименты или задачи. Удача будет на их стороне.

Гороскоп на 12 мая для Скорпионов

Гороскоп на 12 мая для Скорпионов

Скорпионы должны создать вокруг себя спокойную и позитивную атмосферу. Эти факторы помогут приблизиться к своей мечте.

Гороскоп на 12 мая для Стрельцов

Гороскоп на 12 мая для Стрельцов

Не секрет, что уже длительное время Стрельцы чем-то недовольны в своей жизни. Астрологи рекомендуют провести несколько часов наедине, чтобы разобраться со своими мыслями.

Гороскоп на 12 мая для Козерогов

Гороскоп на 12 мая для Козерогов

Козерогам предстоит решить вопрос относительно недвижимости. Вечером выпадет шанс найти себе жилье по хорошей цене.

Гороскоп на 12 мая для Водолеев

Гороскоп на 12 мая для Водолеев

К сожалению, переутомление повлияет на состояние здоровья. Лучше больше отдохнуть, чтобы восстановить утраченные силы.

Гороскоп на 12 мая для Рыб

Гороскоп на 12 мая для Рыб

Во второй половине дня Рыбы могут рассчитывать на знакомство с человеком, который позже получит статус лучшего друга. Не пренебрегайте такой возможностью.

К сожалению, последний весенний месяц не для всех будет счастливым. Кому-то разобьют сердце.