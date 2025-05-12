Відстоювання власних кордонів – це не егоїзм, а право на щасливе життя, пише LifeStyle24.

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Гороскоп на 12 травня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 12 травня для Овнів

Забудьте про давні образи, які не дозволяють вам рухатись уперед. Більше уваги приділяйте своїм захопленням і речам, які приносять задоволення.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 12 травня для Тельців

Проведіть вільний час у колі близьких людей. Вони точно допоможуть зі слушною порадою, якої так потребуєте.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 12 травня для Близнюків

Близнюки отримають хорошу звістку, а день буде плідним. Нарешті у життя вдасться втілити те, про що так довго мріяли.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 12 травня для Раків

Зірки допоможуть Ракам завершити розпочаті справи. Чим більше старатиметесь, тим кращим і швидшим буде результат.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 12 травня для Левів

Настав час змінювати щось у своєму житті, інакше – існує загроза депресії. Добре подумайте над тим, що хотіли б змінити чи отримати на цьому життєвому етапі.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 12 травня для Дів

Сьогодні звертайте увагу на речі, які можуть принести вам матеріальну вигоду. Не забувайте також про сумлінність і старанність.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 12 травня для Терезів

Терези можуть сміливо братись за нові справи, експерименти чи завдання. Удача буде на їхній стороні.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 12 травня для Скорпіонів

Скорпіони мають створити довкола себе спокійну та позитивну атмосферу. Ці чинники допоможуть наблизитись до своєї мрії.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 12 травня для Стрільців

Не секрет, що уже тривалий час Стрільці чимось незадоволені у своєму житті. Астрологи рекомендують провести декілька годин наодинці, щоб розібратись зі своїми думками.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 12 травня для Козорогів

Козороги мають розв'язати питання щодо нерухомості. Ввечері випаде шанс знайти собі житло за хорошою ціною.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 12 травня для Водоліїв

На жаль, перевтома вплине на стан здоров'я. Краще більше відпочити, щоб відновити втрачені сили.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 12 травня для Риб

У другій половині дня Риби можуть розраховувати на знайомство з людиною, яка пізніше отримає статус найкращого друга. Не знехтуйте такою можливістю.

На жаль, останній весняний місяць не для усіх буде щасливим. Комусь розіб'ють серце.