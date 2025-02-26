Не пропустите: 2 знака зодиака, которым начало марта принесет долгожданную хорошую новость

Март – это время, когда природа начинает пробуждаться от долгого зимнего сна. В этот период некоторым звезды обещают приятные известия.

Рак и Козерог, первые весенние дни принесут приятные сюрпризы. Можете ожидать на новости, которые будут связаны с любовью, карьерой или финансами, пишет LifeStyle24.

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Рак

Ракам рекомендуется готовиться к приятным эмоциям. Этот знак зодиака услышит новость, которая наполнит сердце теплом. Вероятно, это будет знак от человека, которого ждали очень долгое время, или же будет приниматься важное решение об отношениях. Если же одиноки, то начало марта может подарить неожиданную встречу, которая будет иметь силы изменить жизнь. Кроме того, хорошие новости также могут появиться по семейным делам или вопросам с жильем.

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Козерог

Наконец терпение Козерогов окупится. В начале марта удастся получить известие, которое кардинально изменит финансовую сферу или окажет влияние на карьерное развитие. Повышение, выгодное предложение или премия – это то, на чем надо сфокусировать внимание. Для некоторых представителей Козерогов будет важная новость, которая будет иметь отношение к семье и имуществу.

Гороскоп для Козерогов