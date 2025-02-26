Рак і Козоріг, перші весняні дні принесуть приємні сюрпризи. Можете очікувати на новини, які будуть пов'язані з коханням, кар'єрою чи фінансами, пише LifeStyle24.

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Рак

Ракам рекомендовано готуватись до приємних емоцій. Цей знак зодіаку почує новину, яка наповнить серце теплом. Ймовірно, це буде знак від людини, на яку чекали дуже довгий час, або ж ухвалюватиметься важливе рішення щодо стосунків. Якщо ж є самотніми, то початок березня може подарувати несподівану зустріч, яка матиме сили змінити життя. Крім того, хороші новини також можуть з'явитись щодо сімейних справ або питанням із житлом.

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Козоріг

Нарешті терпіння Козорогів окупиться. На початку березня вдасться отримати звістку, яка кардинально змінить фінансову сферу або матиме вплив на кар'єрний розвиток. Підвищення, вигідна пропозиція чи премія – це те, на чому треба сфокусувати увагу. Для декого з представників Козорогів буде важлива новина, яка матиме відношення до родини та майна.

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