Овен – це пристрасний та імпульсивний знак, який шукає партнера, що зможе наздогнати його шалений характер, пише LifeStyle24.

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Лев

Астрологи кажуть, що це союз двох вогняних стихій. Лев для Овнів – вибухова пара, яка сповнена пристрасті та емоційності. Такі пари добре розуміють одне одного, підтримують в усіх починаннях і ніколи не дадуть шансу нудьзі. Разом вони означають силу, яка здатна перевернути гори.

Близнюки

Овни віддають перевагу постійному руху та новизні, а Близнюки є генераторами спонтанних ідей та пригод. Їхні стосунки будуть легкими, веселими та динамічними. Така пара завжди підтримуватиме одне одного та не дозволить зневіритись у власних можливостях.

Стрілець

Обидва знаки обожнюють пригоди, свободу та ненавидять будь-які обмеження. Вони можуть разом подорожувати, ризикувати та відкривати нові горизонти. У таких стосунках завжди панують азарт і пристрасть.

Овен і Стрілець – ідеальна пара / Колаж LifeStyle24

Водолій

Водолії приносять у стосунки нестандартне мислення й новаторство, а Овни – енергію та драйв. Разом можуть побудувати щасливий союз, у якому завжди буде чимало цікавого, нового та непередбачуваного.

З якими знаками зодіаку Овнам краще не будувати стосунки

Астрологи кажуть, що з Раками Овнам буде доволі складно, бо цей знак є доволі чутливим; Козороги у стосунках надто серйозні та прагматичні, а Діви часто критикують та все контролюють.