У кого из знаков зодиака до конца ретроградного Меркурия произойдут серьезные изменения в жизни
Период ретроградного Меркурия продлится до 7 апреля 2025 года. Хотя и остались считанные дни до его окончания, некоторые знаки зодиака еще успеют почувствовать кардинальные изменения в жизни.
Овен, Рак и Козерог, это может быть непросто, но конечный результат приведет к чему-то лучшему, пишет Lifestyle24.
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Овен
Этому знаку зодиака прогнозируют смену работы, повышение или увольнение. Также может произойти кардинальный пересмотр целей и карьерных амбиций. Некоторые испытания принесут новые возможности и помогут стать сильнее.
Гороскоп для Овнов
Рак
У Раков астрологи делают акцент на личных отношениях. Прогнозируют расставание с партнером или новый этап в отношениях, пересмотр старых обид и разрешение давних конфликтов или принятие важных решений, что повлияют на будущее. Стоит доверять себе – то, что сейчас кажется сложным, в будущем принесет счастье.
Гороскоп для Раков
Козерог
У Козерогов предвидится финансовый прорыв или очередной период испытаний.
- Неожиданные расходы или крупная финансовая прибыль.
- Новые карьерные возможности, которые потребуют быстрых решений.
- Радикальное изменение взглядов на деньги и успех.
Стоит лучше контролировать свои финансы и избегать поспешных решений – результат вас удивит.
Гороскоп для Козерогов
Только пять дат в апреле будут благоприятными. На них надо ориентироваться больше всего, если хотите достичь успеха.