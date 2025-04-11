Весам надо отдать предпочтение одиночеству: гороскоп на 11 апреля
Сегодня пятница, а это значит, что пришло время сделать рывок. Чтобы все прошло гладко, стоит прислушаться к советам астрологов.
- 1Овен (21 марта – 20 апреля)
- 2Телец (21 апреля – 20 мая)
- 3Близнецы (21 мая – 21 июня)
- 4Рак (22 июня – 22 июля)
- 5Лев (23 июля – 22 августа)
- 6Дева (23 августа – 22 сентября)
- 7Весы (24 сентября – 23 октября)
- 8Скорпион (24 октября – 22 ноября)
- 9Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
- 10Козерог (22 декабря – 20 января)
- 11Водолей (21 января – 20 февраля)
- 12Рыбы (21 февраля – 20 марта)
День будет спокойным и принесет хорошие новости, пишет LifeStyle24.
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Гороскоп на 11 апреля для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 11 апреля для Овнов
Овнам удастся укрепить семейные отношения. Любая неприятность будет восприниматься спокойно, ведь родные всегда поддержат.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 11 апреля для Тельцов
Тельцам надо справиться с эмоциями и все переосмыслить. Любовные разочарования будут даваться тяжело.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 11 апреля для Близнецов
Сегодня самыми важными делами будут те, которые связаны с домом и семьей. Им отдайте предпочтение в первой половине дня.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 11 апреля для Раков
Если на работе будут возникать неприятные ситуации, попробуйте проявить сдержанность и отдалиться от нежелательных мыслей. Не перенимайте негатив на себя.
Лев (23 июля – 22 августа)
Гороскоп на 11 апреля для Львов
Львам прогнозируют успех. Однако ко всем задачам подходите с умом, какими бы легкими они не казались, на первый взгляд.
Дева (23 августа – 22 сентября)
Гороскоп на 11 апреля для Дев
Посвятите время учебе. Новые знания точно не будут лишними, а уровень самообразования станет выше.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 11 апреля для Весов
Проведите этот день в уединении. Займитесь тем, к чему лежит душа, и не обращайте внимания на то, что говорят другие.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 11 апреля для Скорпионов
Смелость и уверенность – спутники на этот день. Доводите все начатые дела до конца.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 11 апреля для Стрельцов
Не пытайтесь удержать все под своим контролем. Отпустите ситуацию и дайте ей развиться естественным образом.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 11 апреля для Козерогов
Все, что сегодня будет происходить, зависит только от вас. Не забывайте ловить момент и наслаждаться жизнью.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 11 апреля для Водолеев
Водолеям надо разобраться с внешними и внутренними противоречиями. Попробуйте найти в этом всем золотую середину.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 11 апреля для Рыб
У Рыб есть все основания, чтобы радоваться жизни. Хорошая новость или прогресс определенных проектов поднимут сегодня настроение.
К сожалению, для кого-то рабочие дела будут идти не так хорошо. Из-за этого слезы будут литься рекой.