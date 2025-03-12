Львы будут жалеть об обещании: гороскоп на 12 марта

К некоторым придет осознание, что в любой ситуации, даже самой простой, надо полагаться только на себя. Какими бы надежными не казались люди вокруг, стоит всегда иметь запасной вариант.

Если давно не видели своих родных, то проведите сегодняшний вечер за вкусным ужином в семейном кругу, пишет LifeStyle24.

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Гороскоп на 12 марта для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 12 марта для Овнов

Овнам надо найти в себе терпение, чтобы не ссориться с другими людьми по пустякам. Если что-то не устраивает, то обсудите это спокойно и без обвинений.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 12 марта для Тельцов

Забудьте о продумывании хитростей и определенных стратегий. Будьте искренними с людьми и тогда жизнь ответит такой же добротой.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 12 марта для Близнецов

Близнецы получат интересное предложение, которое поможет раскрыть скрытый потенциал. День будет удачным на новые и интересные знакомства.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 12 марта для Раков

Ракам прогнозируют напряженный день. Не стройте важных планов, а лучше позвольте себе расслабиться в свободное от работы время.

Лев (23 июля – 22 августа)

Гороскоп на 12 марта для Львов

Львы, которые недавно дали себе определенное обещание, уже сегодня пожалеют о нем. К сожалению, с этим сделать уже ничего нельзя, однако это будет урок на будущее.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Гороскоп на 12 марта для Дев

Сегодня не стоит браться за новые задачи. Признайтесь, что вам не хватает определенного ресурса для полноценного выполнения дел.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 12 марта для Весов

Если есть запланированная на сегодня поездка, то можете смело отправляться в дорогу. Непредсказуемых приключений не прогнозируется, поэтому волноваться не стоит.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 12 марта для Скорпионов

Сосредоточьте свое внимание на профессиональных делах. Азартный настрой сделает свое дело.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 12 марта для Стрельцов

Не бойтесь сказать коллеге или другу, что не можете делать все то, что он или она хочет. Отстаивайте личные границы и не отказывайтесь от собственных замыслов.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 12 марта для Козерогов

Козерогам надо поработать над собой. Не надо ждать какого-то конкретного периода, а лучше начинать действовать отныне. Чем дольше будете ожидать, тем меньше шанса на успех.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 12 марта для Водолеев

Если окажетесь в словесной перепалке, то точно не стоит подливать масла в огонь. Ваше вмешательство станет причиной обострения конфликта.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 12 марта для Рыб

Сегодня Рыбам придется пойти на компромисс. От этого вы больше выиграете, чем проиграете.

Жизненные уроки уже на пороге у некоторых знаков зодиака: об этом рассказали астрологи в гороскопе.