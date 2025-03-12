Львы будут жалеть об обещании: гороскоп на 12 марта
К некоторым придет осознание, что в любой ситуации, даже самой простой, надо полагаться только на себя. Какими бы надежными не казались люди вокруг, стоит всегда иметь запасной вариант.
- 1Овен (21 марта – 20 апреля)
- 2Телец (21 апреля – 20 мая)
- 3Близнецы (21 мая – 21 июня)
- 4Рак (22 июня – 22 июля)
- 5Лев (23 июля – 22 августа)
- 6Дева (23 августа – 22 сентября)
- 7Весы (24 сентября – 23 октября)
- 8Скорпион (24 октября – 22 ноября)
- 9Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
- 10Козерог (22 декабря – 20 января)
- 11Водолей (21 января – 20 февраля)
- 12Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Если давно не видели своих родных, то проведите сегодняшний вечер за вкусным ужином в семейном кругу, пишет LifeStyle24.
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Гороскоп на 12 марта для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 12 марта для Овнов
Овнам надо найти в себе терпение, чтобы не ссориться с другими людьми по пустякам. Если что-то не устраивает, то обсудите это спокойно и без обвинений.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 12 марта для Тельцов
Забудьте о продумывании хитростей и определенных стратегий. Будьте искренними с людьми и тогда жизнь ответит такой же добротой.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 12 марта для Близнецов
Близнецы получат интересное предложение, которое поможет раскрыть скрытый потенциал. День будет удачным на новые и интересные знакомства.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 12 марта для Раков
Ракам прогнозируют напряженный день. Не стройте важных планов, а лучше позвольте себе расслабиться в свободное от работы время.
Лев (23 июля – 22 августа)
Гороскоп на 12 марта для Львов
Львы, которые недавно дали себе определенное обещание, уже сегодня пожалеют о нем. К сожалению, с этим сделать уже ничего нельзя, однако это будет урок на будущее.
Дева (23 августа – 22 сентября)
Гороскоп на 12 марта для Дев
Сегодня не стоит браться за новые задачи. Признайтесь, что вам не хватает определенного ресурса для полноценного выполнения дел.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 12 марта для Весов
Если есть запланированная на сегодня поездка, то можете смело отправляться в дорогу. Непредсказуемых приключений не прогнозируется, поэтому волноваться не стоит.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 12 марта для Скорпионов
Сосредоточьте свое внимание на профессиональных делах. Азартный настрой сделает свое дело.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 12 марта для Стрельцов
Не бойтесь сказать коллеге или другу, что не можете делать все то, что он или она хочет. Отстаивайте личные границы и не отказывайтесь от собственных замыслов.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 12 марта для Козерогов
Козерогам надо поработать над собой. Не надо ждать какого-то конкретного периода, а лучше начинать действовать отныне. Чем дольше будете ожидать, тем меньше шанса на успех.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 12 марта для Водолеев
Если окажетесь в словесной перепалке, то точно не стоит подливать масла в огонь. Ваше вмешательство станет причиной обострения конфликта.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 12 марта для Рыб
Сегодня Рыбам придется пойти на компромисс. От этого вы больше выиграете, чем проиграете.
Жизненные уроки уже на пороге у некоторых знаков зодиака: об этом рассказали астрологи в гороскопе.