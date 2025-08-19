Новая неделя находится в своем разгаре. Из-за этого астрологи рекомендуют поискать новый источник энергии, который поможет в бешеном ритме.

Что может ждать именно ваш знак зодиака, читайте в гороскопе на LifeStyle 24.

Гороскоп на 19 августа для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 19 августа для Овнов

Возможно, встречи с новыми людьми будут успешными для Овнов. Стоит лишь больше верить в себя, и тогда все будет хорошо.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 19 августа для Тельцов

Приятные хлопоты будут связаны с неожиданной поездкой. Тельцы могут получить оригинальное приглашение, от которого будет трудно отказаться.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 19 августа для Близнецов

Если Близнецы рассчитывают на финансовый успех, то этому, вероятно, может поспособствовать новое знакомство. Астрологи предполагают, что этому знаку могут предложить новое место работы с большой зарплатой.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 19 августа для Раков

Неожиданные повороты судьбы сегодня могут ворваться в жизнь Раков. Звезды рекомендуют сохранять спокойствие и брать ситуацию под свой контроль.

Лев (23 июля – 22 августа)

Гороскоп на 19 августа для Львов

Львам рекомендуется заняться планированием своей жизни. Возможно, генеральная уборка или расстановка жизненных приоритетов помогут справиться со всеми мыслями.

Дева (23 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 19 августа для Дев

Семью стоило бы поставить на первое место. Попробуйте уделить своим родным немного больше времени, чем обычно.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 19 августа для Весов

Если начнете день с чего-то нового, то, вероятно, из вашей жизни исчезнут старые проблемы. Попробуйте выбросить из головы людей, которые уже длительное время с вами не общаются.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 19 августа для Скорпионов

Астрологи прогнозируют Скорпионам приятный романтический сюрприз. Стоит подготовиться к приятному взрыву эмоций.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 19 августа для Стрельцов

Повышенная ответственность приведет к тому, что Стрельцы будут чувствовать себя лидерами. А физические нагрузки помогут пополнить энергетическую батарейку.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 19 августа для Козерогов

Вероятно, Козерогам удастся решить много срочных вопросов. Во второй половине дня время будут отнимать домашние заботы.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 19 августа для Водолеев

Без инициативности и настойчивости не будет нужного результата. Также звезды не рекомендуют ухудшать отношения с друзьями, ведь такое развитие событий может разрушить все планы.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 19 августа для Рыб

Вероятно, в личной жизни Рыб возникнут некоторые трудности. Попробуйте найти правильные слова для того, чтобы убедить партнера в своей правоте.

Кому-то на этой неделе не повезет, ведь астрологи напрогнозировали провал во всех делах.