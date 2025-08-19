Что может ждать именно ваш знак зодиака, читайте в гороскопе на LifeStyle 24.

Может заинтересовать Когда пожелтеют листья: 2 знака зодиака, которые в сентябре отправятся в отпуск

Гороскоп на 19 августа для всех знаков зодиака

Гороскоп для Овнов

Гороскоп на 19 августа для Овнов

Возможно, встречи с новыми людьми будут успешными для Овнов. Стоит лишь больше верить в себя, и тогда все будет хорошо.

Гороскоп для Тельцов

Гороскоп на 19 августа для Тельцов

Приятные хлопоты будут связаны с неожиданной поездкой. Тельцы могут получить оригинальное приглашение, от которого будет трудно отказаться.

Гороскоп для Близнецов

Гороскоп на 19 августа для Близнецов

Если Близнецы рассчитывают на финансовый успех, то этому, вероятно, может поспособствовать новое знакомство. Астрологи предполагают, что этому знаку могут предложить новое место работы с большой зарплатой.

Гороскоп для Раков

Гороскоп на 19 августа для Раков

Неожиданные повороты судьбы сегодня могут ворваться в жизнь Раков. Звезды рекомендуют сохранять спокойствие и брать ситуацию под свой контроль.

Гороскоп для Львов

Гороскоп на 19 августа для Львов

Львам рекомендуется заняться планированием своей жизни. Возможно, генеральная уборка или расстановка жизненных приоритетов помогут справиться со всеми мыслями.

Гороскоп для Дев

Гороскоп на 19 августа для Дев

Семью стоило бы поставить на первое место. Попробуйте уделить своим родным немного больше времени, чем обычно.

Гороскоп для Весов

Гороскоп на 19 августа для Весов

Если начнете день с чего-то нового, то, вероятно, из вашей жизни исчезнут старые проблемы. Попробуйте выбросить из головы людей, которые уже длительное время с вами не общаются.

Гороскоп для Скорпионов

Гороскоп на 19 августа для Скорпионов

Астрологи прогнозируют Скорпионам приятный романтический сюрприз. Стоит подготовиться к приятному взрыву эмоций.

Гороскоп для Стрельцов

Гороскоп на 19 августа для Стрельцов

Повышенная ответственность приведет к тому, что Стрельцы будут чувствовать себя лидерами. А физические нагрузки помогут пополнить энергетическую батарейку.

Гороскоп для Козерогов

Гороскоп на 19 августа для Козерогов

Вероятно, Козерогам удастся решить много срочных вопросов. Во второй половине дня время будут отнимать домашние заботы.

Гороскоп для Водолеев

Гороскоп на 19 августа для Водолеев

Без инициативности и настойчивости не будет нужного результата. Также звезды не рекомендуют ухудшать отношения с друзьями, ведь такое развитие событий может разрушить все планы.

Гороскоп для Рыб

Гороскоп на 19 августа для Рыб

Вероятно, в личной жизни Рыб возникнут некоторые трудности. Попробуйте найти правильные слова для того, чтобы убедить партнера в своей правоте.

Кому-то на этой неделе не повезет, ведь астрологи напрогнозировали провал во всех делах.