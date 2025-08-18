Близнецы, Дева и Водолей, эта неделя станет испытанием на терпение и стрессоустойчивость. Однако такие события следует воспринимать как опыт, а не катастрофу, пишет LifeStyle24.

Близнецы

Неделя принесет хаос в делах. Возможны срывы договоренностей и непредсказуемые изменения. Чтобы избежать серьезных ошибок, надо трижды проверять информацию и не доверят никаким слухам.

Гороскоп для Близнецов

Дева

Слишком высокие ожидания могут сыграть злую шутку. Некоторые проекты не принесут желаемого результата, а критика со стороны коллег или близких может очень сильно расстроить. Сейчас точно не время для прорывов, а для осторожности.

Гороскоп для Дев

Водолей

Может появиться ощущение, что все идет не так, как задумано. Астрологи прогнозируют конфликты по пустякам и разочарование в людях. Лучше избегать важных решений и сохранять дистанцию в спорах.

Гороскоп для Водолеев

Кроме того, будут еще и те, кого разочаруют самые родные люди уже в скором времени.