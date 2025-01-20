Львы сегодня будут упрямыми: гороскоп на 20 января
Новую неделю следует начинать с правильных целей и приоритетов. Также не стоит брать на себя дополнительные нагрузки, если чувствуете истощенность или неуверенность.
- 1Овен (21 марта – 20 апреля)
- 2Телец (21 апреля – 20 мая)
- 3Близнецы (21 мая – 21 июня)
- 4Рак (22 июня – 22 июля)
- 5Лев (23 июля – 22 августа)
- 6Дева (23 августа – 22 сентября)
- 7Весы (24 сентября – 23 октября)
- 8Скорпион (24 октября – 22 ноября)
- 9Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
- 10Козерог (22 декабря – 20 января)
- 11Водолей (21 января – 20 февраля)
- 12Рыбы (21 февраля – 20 марта)
К чему следует подготовиться каждому знаку зодиака, читайте в нашем ежедневном гороскопе от астрологов, пишет LifeStyle24.
Важно К сожалению, 3 знака зодиака оказались в списке тех, для кого февраль станет самым грустным месяцем в году
Гороскоп на 20 января для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 20 января для Овнов
Если не начнете ничего делать для осуществления желаний, то они так и останутся мечтами. Если наконец определите свое направление, то реализация придет к вам в самый ожидаемый момент.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 20 января для Тельцов
С Тельцами захочет помириться человек, который нанес им немалую боль. Звезды рекомендуют не возвращаться к прошлому, потому что в 2025 году будет возможность найти настоящих друзей.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 20 января для Близнецов
Сделайте приятное близким людям в виде подарков. Возможно, попробуйте себя в благотворительной деятельности.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 20 января для Раков
Раки могут смело отправляться в деловые поездки. Главное условие, чтобы они были кратковременными.
Лев (23 июля – 22 августа)
Гороскоп на 20 января для Львов
Начало новой недели у Львов начнется с упрямства. Астрологи предполагают, что такое поведение может быть следствием быстрого темпа жизни. Попробуйте сбавить ритм и тогда все станет на свои места.
Дева (23 августа – 22 сентября)
Гороскоп на 20 января для Дев
Девы получат шанс улучшить материальное положение. Тратьте средства "с умом" и попробуйте отложить определенную сумму.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 20 января для Весов
В какой-то момент Весы почувствуют себя настоящими ораторами, ведь точно будет что сказать. Однако не забывайте о дистанции, которую переходить точно не стоит.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 20 января для Скорпионов
Отдайте предпочтение самодисциплине, ведь к концу дня она может выйти из-под контроля. Насколько успешным будет этот день – все будет зависеть только от вас.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 20 января для Стрельцов
У Стрельцов будет сумасшедший день, поэтому поработать придется много. Если хотите чего-то достичь, то лень точно не станет хорошей помощницей.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 20 января для Козерогов
В течение дня у Козерогов будет яркая смена настроения. Однако день завершится на позитивной ноте, поэтому волноваться точно стоит.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 20 января для Водолеев
Водолеям придется делать несколько дел одновременно. В конце дня можете почувствовать сильную усталость, однако все задачи будут выполнены.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 20 января для Рыб
Сегодня коллеги могут быть к вам резкими. Однако талант к дипломатичности поможет сгладить острые углы, а скандал очень быстро себя исчерпает.