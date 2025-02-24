Козерогов ожидают приятные моменты в личной жизни: гороскоп на 24 февраля

Новая неделя – новые вызовы. Не медлите с решением давних задач, ведь они стоят на пути к успеху.

Если с первого раза что-то не получается, то попробуйте во второй раз. Судьба будет проверять вас на стойкость и готовность дойти до цели, пишет LifeStyle24.

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Гороскоп на 24 февраля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 24 февраля для Овнов

Не давайте пустых обещаний, ведь рискуете потерять друзей. Астрологи убеждены, что вам этого не нужно.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 24 февраля для Тельцов

Приятная компания, вкусная еда и любимые занятия сегодня будут окружать Тельцов. Начало недели обещает быть очень удачным.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 24 февраля для Близнецов

Если есть дети, то приготовьтесь с самого утра выполнять их прихоти. Возможно, стоит организовать семейный день, чтобы все отдохнули в комфорте.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 24 февраля для Раков

Не оставляйте без должной поддержки свою вторую половинку. Приложите усилия, чтобы укрепить отношения с партнером.

Лев (23 июля – 22 августа)

Гороскоп на 24 февраля для Львов

Сегодня от Львов будут требовать терпения. Следует понять, что ваши прихоти не могут выполняться по мановению волшебной палочки.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Гороскоп на 24 февраля для Дев

Девам надо поставить вопрос ребром относительно будущего своему партнеру. Распланируйте дальнейшую жизнь или сделайте соответствующие выводы.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 24 февраля для Весов

У Весов будет комфортный и легкий день. Удастся осуществить желанные покупки, а рабочая неделя начнется с простых задач. Более того, некоторые могут ожидать финансовое поощрение от руководства.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 24 февраля для Скорпионов

Скорпионам придется оказаться в списке аутсайдеров. Не опускайте рук, а продолжайте работать в полную силу. Продемонстрируйте другим, что можете гораздо больше.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 24 февраля для Стрельцов

Стрельцы с утра будут конфликтовать с родными. Лучше попробуйте сразу разобраться с недоразумениями, чем продолжать разжигать огонь вражды.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 24 февраля для Козерогов

Вторая половинка Козерогов захочет сделать приятный сюрприз. Некоторые могут ожидать признания, которое выведет отношения на новый уровень.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 24 февраля для Водолеев

У Водолеев придет оповещение на телефон с хорошими новостями. Радости просто не будет предела.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 24 февраля для Рыб

У Рыб сегодня удачный день для покупок. Можете с самого утра отправляться в магазин и приобрести то, о чем так давно мечтали. Более того, звезды прогнозируют хорошую скидку.