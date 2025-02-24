Якщо з першого разу щось не виходить, то спробуйте вдруге. Доля перевірятиме вас на стійкість і готовність дійти до мети, пише LifeStyle24.

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Гороскоп на 24 лютого для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)Гороскоп на 24 лютого для Овнів

Гороскоп на 24 лютого для Овнів

Не давайте пустих обіцянок, адже ризикуєте втратити друзів. Астрологи переконані, що вам цього не потрібно.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 24 лютого для Тельців

Гороскоп на 24 лютого для Тельців

Приємна компанія, смачна їжа та улюблені заняття сьогодні оточуватимуть Тельців. Початок тижня обіцяє бути дуже вдалим.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 24 лютого для Близнюків

Гороскоп на 24 лютого для Близнюків

Якщо маєте дітей, то приготуйтесь з самого ранку виконувати їхні забаганки. Можливо, варто організувати сімейний день, щоб всі відпочили в комфорті.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 24 лютого для Раків

Гороскоп на 24 лютого для Раків

Не залишайте без належної підтримки свою другу половинку. Докладіть зусиль, щоб зміцнити стосунки з партнером.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 24 лютого для Левів

Гороскоп на 24 лютого для Левів

Сьогодні від Левів вимагатимуть терпіння. Слід зрозуміти, що ваші забаганки не можуть виконуватись за помахом чарівної палички.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 24 лютого для Дів

Гороскоп на 24 лютого для Дів

Дівам треба поставити питання ребром щодо майбутнього своєму партнерові. Розплануйте подальше життя або зробіть відповідні висновки.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 24 лютого для Терезів

Гороскоп на 24 лютого для Терезів

У Терезів буде комфортний та легкий день. Вдасться здійснити омріяні покупки, а робочий тиждень розпочнеться з простих завдань. Ба більше, дехто може очікувати на фінансове заохочення від керівництва.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 24 лютого для Скорпіонів

Гороскоп на 24 лютого для Скорпіонів

Скорпіонам доведеться опинитись у списку аутсайдерів. Не опускайте рук, а продовжуйте працювати на повну силу. Продемонструйте іншим, що можете набагато більше.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 24 лютого для Стрільців

Гороскоп на 24 лютого для Стрільців

Стрільці від ранку конфліктуватимуть з рідними. Краще спробуйте одразу розібратись з непорозуміннями, ніж продовжувати розпалювати вогонь ворожнечі.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 24 лютого для Козорогів

Гороскоп на 24 лютого для Козорогів

Друга половинка Козорогів захоче зробити приємний сюрприз. Дехто може очікувати на освідчення, яке виведе стосунки на новий рівень.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 24 лютого для Водоліїв

Гороскоп на 24 лютого для Водоліїв

У Водоліїв прийде сповіщення на телефон із хорошими новинами. Радості просто не буде меж.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 24 лютого для Риб

Гороскоп на 24 лютого для Риб

У Риб сьогодні вдалий день для покупок. Можете з самого ранку вирушати в магазин і придбати те, про що так давно мріяли. Ба більше, зірки прогнозують хорошу знижку.