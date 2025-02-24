Якщо з першого разу щось не виходить, то спробуйте вдруге. Доля перевірятиме вас на стійкість і готовність дійти до мети, пише LifeStyle24.

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Гороскоп на 24 лютого для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 24 лютого для Овнів

Не давайте пустих обіцянок, адже ризикуєте втратити друзів. Астрологи переконані, що вам цього не потрібно.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 24 лютого для Тельців

Приємна компанія, смачна їжа та улюблені заняття сьогодні оточуватимуть Тельців. Початок тижня обіцяє бути дуже вдалим.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 24 лютого для Близнюків

Якщо маєте дітей, то приготуйтесь з самого ранку виконувати їхні забаганки. Можливо, варто організувати сімейний день, щоб всі відпочили в комфорті.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 24 лютого для Раків

Не залишайте без належної підтримки свою другу половинку. Докладіть зусиль, щоб зміцнити стосунки з партнером.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 24 лютого для Левів

Сьогодні від Левів вимагатимуть терпіння. Слід зрозуміти, що ваші забаганки не можуть виконуватись за помахом чарівної палички.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 24 лютого для Дів

Дівам треба поставити питання ребром щодо майбутнього своєму партнерові. Розплануйте подальше життя або зробіть відповідні висновки.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 24 лютого для Терезів

У Терезів буде комфортний та легкий день. Вдасться здійснити омріяні покупки, а робочий тиждень розпочнеться з простих завдань. Ба більше, дехто може очікувати на фінансове заохочення від керівництва.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 24 лютого для Скорпіонів

Скорпіонам доведеться опинитись у списку аутсайдерів. Не опускайте рук, а продовжуйте працювати на повну силу. Продемонструйте іншим, що можете набагато більше.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 24 лютого для Стрільців

Стрільці від ранку конфліктуватимуть з рідними. Краще спробуйте одразу розібратись з непорозуміннями, ніж продовжувати розпалювати вогонь ворожнечі.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 24 лютого для Козорогів

Друга половинка Козорогів захоче зробити приємний сюрприз. Дехто може очікувати на освідчення, яке виведе стосунки на новий рівень.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 24 лютого для Водоліїв

У Водоліїв прийде сповіщення на телефон із хорошими новинами. Радості просто не буде меж.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 24 лютого для Риб

У Риб сьогодні вдалий день для покупок. Можете з самого ранку вирушати в магазин і придбати те, про що так давно мріяли. Ба більше, зірки прогнозують хорошу знижку.