Якщо з першого разу щось не виходить, то спробуйте вдруге. Доля перевірятиме вас на стійкість і готовність дійти до мети, пише LifeStyle24.
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Гороскоп на 24 лютого для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 24 лютого для Овнів
Не давайте пустих обіцянок, адже ризикуєте втратити друзів. Астрологи переконані, що вам цього не потрібно.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 24 лютого для Тельців
Приємна компанія, смачна їжа та улюблені заняття сьогодні оточуватимуть Тельців. Початок тижня обіцяє бути дуже вдалим.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 24 лютого для Близнюків
Якщо маєте дітей, то приготуйтесь з самого ранку виконувати їхні забаганки. Можливо, варто організувати сімейний день, щоб всі відпочили в комфорті.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 24 лютого для Раків
Не залишайте без належної підтримки свою другу половинку. Докладіть зусиль, щоб зміцнити стосунки з партнером.
Лев (23 липня – 22 серпня)
Гороскоп на 24 лютого для Левів
Сьогодні від Левів вимагатимуть терпіння. Слід зрозуміти, що ваші забаганки не можуть виконуватись за помахом чарівної палички.
Діва (23 серпня – 22 вересня)
Гороскоп на 24 лютого для Дів
Дівам треба поставити питання ребром щодо майбутнього своєму партнерові. Розплануйте подальше життя або зробіть відповідні висновки.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 24 лютого для Терезів
У Терезів буде комфортний та легкий день. Вдасться здійснити омріяні покупки, а робочий тиждень розпочнеться з простих завдань. Ба більше, дехто може очікувати на фінансове заохочення від керівництва.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 24 лютого для Скорпіонів
Скорпіонам доведеться опинитись у списку аутсайдерів. Не опускайте рук, а продовжуйте працювати на повну силу. Продемонструйте іншим, що можете набагато більше.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 24 лютого для Стрільців
Стрільці від ранку конфліктуватимуть з рідними. Краще спробуйте одразу розібратись з непорозуміннями, ніж продовжувати розпалювати вогонь ворожнечі.
Козоріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 24 лютого для Козорогів
Друга половинка Козорогів захоче зробити приємний сюрприз. Дехто може очікувати на освідчення, яке виведе стосунки на новий рівень.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 24 лютого для Водоліїв
У Водоліїв прийде сповіщення на телефон із хорошими новинами. Радості просто не буде меж.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 24 лютого для Риб
У Риб сьогодні вдалий день для покупок. Можете з самого ранку вирушати в магазин і придбати те, про що так давно мріяли. Ба більше, зірки прогнозують хорошу знижку.