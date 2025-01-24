У кого-то возникнут разногласия в личной жизни: гороскоп на 24 января
Сегодня пятница, а это значит, что следует сделать рывок в последний рабочий день перед выходным. Вечер следует посвятить отдыху и восстановлению сил.
- 1Овен (21 марта – 20 апреля)
- 2Телец (21 апреля – 20 мая)
- 3Близнецы (21 мая – 21 июня)
- 4Рак (22 июня – 22 июля)
- 5Лев (23 июля – 22 августа)
- 6Дева (23 августа – 22 сентября)
- 7Весы (24 сентября – 23 октября)
- 8Скорпион (24 октября – 22 ноября)
- 9Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
- 10Козерог (22 декабря – 20 января)
- 11Водолей (21 января – 20 февраля)
- 12Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Попробуйте поискать занятие, которое будет заряжать на положительную энергию, пишет LifeStyle24.
Обратите внимание 2 знака зодиака, которые уже этой зимой найдут ответы на важные вопросы
Гороскоп на 24 января для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 24 января для Овнов
У Овнов будет приподнятое настроение. Продолжайте работать над начатыми проектами, чтобы не тратить время впустую.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 24 января для Тельцов
У Тельцов будет спокойный день. Попробуйте в обеденное время выбраться на прогулку в парк, чтобы подышать свежим зимним воздухом.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 24 января для Близнецов
Утро у Близнецов начнется с того, что их мысли не будут совпадать с видением любимого человека. Не поддавайтесь гневу, чтобы не испортить настроение себе и другим. Попробуйте сделать все, что есть в ваших руках, чтобы семейные проблемы не повлияли на текущие планы.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 24 января для Раков
Ракам придется отстаивать свое мнение перед другими. Однако не пересекайте грань конфликта, а попробуйте решить вопрос деликатным способом.
Лев (23 июля – 22 августа)
Гороскоп на 24 января для Львов
Львам следует отдать предпочтение времени с семьей, чем работе. Кроме того, не следует с коллегами делиться своими планами на будущее, ведь завистники не спят.
Дева (23 августа – 22 сентября)
Гороскоп на 24 января для Дев
Дев могут затянуть в интриги и сплетни. Астрологи рекомендуют избегать таких событий, ведь потом можете быть крайними в этой ситуации.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 24 января для Весов
Весам лучше не садиться сегодня за руль. Выберите прогулку или пользование общественным транспортом. Порой в жизнь следует вносить коррективы.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 24 января для Скорпионов
Скорпионы получат хорошее известие. Однако, чтобы узнать о нем, придется пойти на встречу со своим оппонентом.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 24 января для Стрельцов
Стрельцов могут выбить из колеи семейные проблемы. Однако паниковать не стоит, ведь ничего страшного не случится.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 24 января для Козерогов
Козероги встретят человека, с которым имеют длительный конфликт. Судьба расставит все на свои места, поэтому волноваться не стоит.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 24 января для Водолеев
Водолеям следует меньше переживать за свои недостатки, ведь идеальных людей не существует. Лучше занимайтесь тем, что приносит удовольствие, а не тревожьтесь по мелочам.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 24 января для Рыб
Сегодня не следует куда-то спешить и принимать необдуманные решения. Сосредоточьтесь на спокойствии и равновесии.