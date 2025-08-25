Агрессия и плохие новости – ждет ли это Овнов сегодня: гороскоп на 25 августа
- Гороскоп на 25 августа для всех знаков зодиака предупреждает о потенциальных трудностях и возможностях, с особым акцентом на Овнов.
- Интересный совет для них заключается в том, чтобы сосредоточиться на вещах, которые приносят радость, несмотря на неблагоприятное начало недели.
Неделю стоит начать продуктивно. Не отдавайте предпочтение безделью, ведь пользы от этого не будет.
- 1Овен (21 марта – 20 апреля)
- 2Телец (21 апреля – 20 мая)
- 3Близнецы (21 мая – 21 июня)
- 4Рак (22 июня – 22 июля)
- 5Лев (23 июля – 22 августа)
- 6Дева (23 августа – 23 сентября)
- 7Весы (24 сентября – 23 октября)
- 8Скорпион (24 октября – 22 ноября)
- 9Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
- 10Козерог (22 декабря – 20 января)
- 11Водолей (21 января – 20 февраля)
- 12Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 25 августа для Овнов
Астрологи предполагают, что новая неделя начнется для Овнов не слишком удачно. Все из-за того, что на горизонте виднеются плохие новости и раздражительность. Рекомендовано сфокусировать свое внимание на вещах, приносящих радость.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 25 августа для Тельцов
Сегодня Тельцам может улыбнуться успех. Попробуйте не упустить ни одной возможности.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 25 августа для Близнецов
От Близнецов потребуют проявить организаторские способности. Вечер можно провести в компании близких друзей.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 25 августа для Раков
Энергичность и мобильность помогут Ракам во всех делах. Благодаря этому они будут чувствовать гармонию и вдохновение.
Лев (23 июля – 22 августа)
Гороскоп на 25 августа для Львов
Астрологи рекомендуют не браться с понедельника за важные дела. Их лучше перенести на более благоприятный день.
Дева (23 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 25 августа для Дев
Выходные должны были бы принести Девам заряд бодрости, но с понедельника что-то пойдет не так. Апатия, отсутствие креативных идей – это минимум, с которым можете столкнуться.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 25 августа для Весов
Весам стоит поразмыслить над ремонтом в доме. Подумайте, что надо изменить кардинально, а что требует минимальных изменений.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 25 августа для Скорпионов
Приятное общение с хорошими людьми должно помочь снять многодневное напряжение. Наконец-то будет возможность выдохнуть с облегчением.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 25 августа для Стрельцов
Уделите больше внимания детям, если они у вас есть. Не стоит оставлять их без присмотра, попробуйте провести интересный досуг вместе.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 25 августа для Козерогов
Есть вероятность, что Козероги могут разочаровать кого-то из рабочего коллектива. Чтобы не пришлось краснеть перед ними, попробуйте собрать всю волю в кулак и доделать свою работу.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 25 августа для Водолеев
С незнакомцами лучше вести себя осторожно, ведь неизвестно, что у них на уме. Есть риск, что они нанесут вред вашим текущим планам.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 25 августа для Рыб
Неожиданные повороты судьбы могут круто изменить день Рыб. Однако астрологи рекомендуют отслеживать каждый свой шаг и анализировать потенциальные риски.
Не зря астрологи говорили, что некоторые знаки зодиака должны остерегаться потенциальной опасности.