Неделю стоит начать продуктивно. Не отдавайте предпочтение безделью, ведь пользы от этого не будет.

Все самое интересное на сегодня уже расписано в нашем гороскопе на LifeStyle 24.

Может заинтересовать 4 знака зодиака, которые этой осенью прыгнут выше головы – о чем идет речь

Гороскоп на 25 августа для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 25 августа для Овнов

Астрологи предполагают, что новая неделя начнется для Овнов не слишком удачно. Все из-за того, что на горизонте виднеются плохие новости и раздражительность. Рекомендовано сфокусировать свое внимание на вещах, приносящих радость.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 25 августа для Тельцов

Сегодня Тельцам может улыбнуться успех. Попробуйте не упустить ни одной возможности.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 25 августа для Близнецов

От Близнецов потребуют проявить организаторские способности. Вечер можно провести в компании близких друзей.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 25 августа для Раков

Энергичность и мобильность помогут Ракам во всех делах. Благодаря этому они будут чувствовать гармонию и вдохновение.

Лев (23 июля – 22 августа)

Гороскоп на 25 августа для Львов

Астрологи рекомендуют не браться с понедельника за важные дела. Их лучше перенести на более благоприятный день.

Дева (23 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 25 августа для Дев

Выходные должны были бы принести Девам заряд бодрости, но с понедельника что-то пойдет не так. Апатия, отсутствие креативных идей – это минимум, с которым можете столкнуться.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 25 августа для Весов

Весам стоит поразмыслить над ремонтом в доме. Подумайте, что надо изменить кардинально, а что требует минимальных изменений.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 25 августа для Скорпионов

Приятное общение с хорошими людьми должно помочь снять многодневное напряжение. Наконец-то будет возможность выдохнуть с облегчением.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 25 августа для Стрельцов

Уделите больше внимания детям, если они у вас есть. Не стоит оставлять их без присмотра, попробуйте провести интересный досуг вместе.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 25 августа для Козерогов

Есть вероятность, что Козероги могут разочаровать кого-то из рабочего коллектива. Чтобы не пришлось краснеть перед ними, попробуйте собрать всю волю в кулак и доделать свою работу.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 25 августа для Водолеев

С незнакомцами лучше вести себя осторожно, ведь неизвестно, что у них на уме. Есть риск, что они нанесут вред вашим текущим планам.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 25 августа для Рыб

Неожиданные повороты судьбы могут круто изменить день Рыб. Однако астрологи рекомендуют отслеживать каждый свой шаг и анализировать потенциальные риски.

Не зря астрологи говорили, что некоторые знаки зодиака должны остерегаться потенциальной опасности.