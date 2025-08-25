Все самое интересное на сегодня уже расписано в нашем гороскопе на LifeStyle 24.

Гороскоп на 25 августа для всех знаков зодиака

Гороскоп для Овнов

Гороскоп на 25 августа для Овнов

Астрологи предполагают, что новая неделя начнется для Овнов не слишком удачно. Все из-за того, что на горизонте виднеются плохие новости и раздражительность. Рекомендовано сфокусировать свое внимание на вещах, приносящих радость.

Гороскоп для Тельцов

Гороскоп на 25 августа для Тельцов

Сегодня Тельцам может улыбнуться успех. Попробуйте не упустить ни одной возможности.

Гороскоп для Близнецов

Гороскоп на 25 августа для Близнецов

От Близнецов потребуют проявить организаторские способности. Вечер можно провести в компании близких друзей.

Гороскоп для Раков

Гороскоп на 25 августа для Раков

Энергичность и мобильность помогут Ракам во всех делах. Благодаря этому они будут чувствовать гармонию и вдохновение.

Гороскоп для Львов

Гороскоп на 25 августа для Львов

Астрологи рекомендуют не браться с понедельника за важные дела. Их лучше перенести на более благоприятный день.

Гороскоп для Дев

Гороскоп на 25 августа для Дев

Выходные должны были бы принести Девам заряд бодрости, но с понедельника что-то пойдет не так. Апатия, отсутствие креативных идей – это минимум, с которым можете столкнуться.

Гороскоп для Весов

Гороскоп на 25 августа для Весов

Весам стоит поразмыслить над ремонтом в доме. Подумайте, что надо изменить кардинально, а что требует минимальных изменений.

Гороскоп для Скорпионов

Гороскоп на 25 августа для Скорпионов

Приятное общение с хорошими людьми должно помочь снять многодневное напряжение. Наконец-то будет возможность выдохнуть с облегчением.

Гороскоп для Стрельцов

Гороскоп на 25 августа для Стрельцов

Уделите больше внимания детям, если они у вас есть. Не стоит оставлять их без присмотра, попробуйте провести интересный досуг вместе.

Гороскоп для Козерогов

Гороскоп на 25 августа для Козерогов

Есть вероятность, что Козероги могут разочаровать кого-то из рабочего коллектива. Чтобы не пришлось краснеть перед ними, попробуйте собрать всю волю в кулак и доделать свою работу.

Гороскоп для Водолеев

Гороскоп на 25 августа для Водолеев

С незнакомцами лучше вести себя осторожно, ведь неизвестно, что у них на уме. Есть риск, что они нанесут вред вашим текущим планам.

Гороскоп для Рыб

Гороскоп на 25 августа для Рыб

Неожиданные повороты судьбы могут круто изменить день Рыб. Однако астрологи рекомендуют отслеживать каждый свой шаг и анализировать потенциальные риски.

Не зря астрологи говорили, что некоторые знаки зодиака должны остерегаться потенциальной опасности.