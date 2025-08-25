Усе найцікавіше на сьогодні вже розписано у нашому гороскопі на LifeStyle 24.

Гороскоп на 25 серпня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп для Овнів

Гороскоп на 25 серпня для Овнів

Астрологи припускають, що новий тиждень розпочнеться для Овнів не надто вдало. Усе через те, що на горизонті видніються погані новини та дратівливість. Рекомендовано сфокусувати свою увагу на речах, що приносять радість.

Гороскоп для Тельців

Гороскоп на 25 серпня для Тельців

Сьогодні Тельцям може усміхнутись успіх. Спробуйте не проґавити жодної можливості.

Гороскоп для Близнюків

Гороскоп на 25 серпня для Близнюків

Від Близнюків вимагатимуть проявити організаторські здібності. Вечір можна провести у компанії близьких друзів.

Гороскоп для Раків

Гороскоп на 25 серпня для Раків

Енергійність і мобільність допоможуть Ракам в усіх справах. Завдяки цьому вони відчуватимуть гармонію та натхнення.

Гороскоп для Левів

Гороскоп на 25 серпня для Левів

Астрологи рекомендують не братись з понеділка за важливі справи. Їх краще перенести на більш сприятливий день.

Гороскоп для Дів

Гороскоп на 25 серпня для Дів

Вихідні мали б принести Дівам заряд бадьорості, але з понеділка щось піде не так. Апатія, відсутність креативних ідей – це мінімум, з яким можете зіштовхнутись.

Гороскоп для Терезів

Гороскоп на 25 серпня для Терезів

Терезам варто помислити над ремонтом у домівці. Подумайте, що треба змінити кардинально, а що потребує мінімальних змін.

Гороскоп для Скорпіонів

Гороскоп на 25 серпня для Скорпіонів

Приємне спілкування з хорошими людьми має допомогти зняти кількаденну напругу. Нарешті буде можливість видихнути з полегшенням.

Гороскоп для Стрільців

Гороскоп на 25 серпня для Стрільців

Приділіть більше уваги дітям, якщо вони у вас є. Не варто залишати їх без нагляду, спробуйте провести цікаве дозвілля разом.

Гороскоп для Козорогів

Гороскоп на 25 серпня для Козорогів

Є ймовірність, що Козороги можуть розчарувати когось із робочого колективу. Щоб не довелось червоніти перед ними, спробуйте зібрати всю волю в кулак й доробити свою роботу.

Гороскоп для Водоліїв

Гороскоп на 25 серпня для Водоліїв

З незнайомцями краще поводитись обережно, адже невідомо, що у них на думці. Є ризик, що вони завдадуть шкоди вашим поточним планам.

Гороскоп для Риб

Гороскоп на 25 серпня для Риб

Несподівані повороти долі можуть круто змінити день Риб. Однак астрологи рекомендують відстежувати кожен свій крок і аналізувати потенційні ризики.

Не дарма астрологи говорили, що деякі знаки зодіаку мають остерігатись потенційної небезпеки.