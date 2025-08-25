Тиждень варто розпочати продуктивно. Не віддавайте перевагу байдикуванню, адже користі від цього не буде.

Усе найцікавіше на сьогодні вже розписано у нашому гороскопі на LifeStyle 24.

Може зацікавити 4 знаки зодіаку, які цієї осені стрибнуть вище голови – про що йдеться

Гороскоп на 25 серпня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 25 серпня для Овнів

Астрологи припускають, що новий тиждень розпочнеться для Овнів не надто вдало. Усе через те, що на горизонті видніються погані новини та дратівливість. Рекомендовано сфокусувати свою увагу на речах, що приносять радість.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 25 серпня для Тельців

Сьогодні Тельцям може усміхнутись успіх. Спробуйте не проґавити жодної можливості.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 25 серпня для Близнюків

Від Близнюків вимагатимуть проявити організаторські здібності. Вечір можна провести у компанії близьких друзів.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 25 серпня для Раків

Енергійність і мобільність допоможуть Ракам в усіх справах. Завдяки цьому вони відчуватимуть гармонію та натхнення.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 25 серпня для Левів

Астрологи рекомендують не братись з понеділка за важливі справи. Їх краще перенести на більш сприятливий день.

Діва (23 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 25 серпня для Дів

Вихідні мали б принести Дівам заряд бадьорості, але з понеділка щось піде не так. Апатія, відсутність креативних ідей – це мінімум, з яким можете зіштовхнутись.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 25 серпня для Терезів

Терезам варто помислити над ремонтом у домівці. Подумайте, що треба змінити кардинально, а що потребує мінімальних змін.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 25 серпня для Скорпіонів

Приємне спілкування з хорошими людьми має допомогти зняти кількаденну напругу. Нарешті буде можливість видихнути з полегшенням.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 25 серпня для Стрільців

Приділіть більше уваги дітям, якщо вони у вас є. Не варто залишати їх без нагляду, спробуйте провести цікаве дозвілля разом.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 25 серпня для Козорогів

Є ймовірність, що Козороги можуть розчарувати когось із робочого колективу. Щоб не довелось червоніти перед ними, спробуйте зібрати всю волю в кулак й доробити свою роботу.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 25 серпня для Водоліїв

З незнайомцями краще поводитись обережно, адже невідомо, що у них на думці. Є ризик, що вони завдадуть шкоди вашим поточним планам.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 25 серпня для Риб

Несподівані повороти долі можуть круто змінити день Риб. Однак астрологи рекомендують відстежувати кожен свій крок і аналізувати потенційні ризики.

Не дарма астрологи говорили, що деякі знаки зодіаку мають остерігатись потенційної небезпеки.