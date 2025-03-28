К Козерогам вернется человек из прошлого: гороскоп на 28 марта
День перед выходными для каждого знака зодиака будет разным. Кому-то надо закрыть все "хвосты", а кого-то будет преследовать романтическое настроение.
- 1Овен (21 марта – 20 апреля)
- 2Телец (21 апреля – 20 мая)
- 3Близнецы (21 мая – 21 июня)
- 4Рак (22 июня – 22 июля)
- 5Лев (23 июля – 22 августа)
- 6Дева (23 августа – 22 сентября)
- 7Весы (24 сентября – 23 октября)
- 8Скорпион (24 октября – 22 ноября)
- 9Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
- 10Козерог (22 декабря – 20 января)
- 11Водолей (21 января – 20 февраля)
- 12Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Больше всего будет везти тем, кто не жалеет времени и сил, пишет LifeStyle24.
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Гороскоп на 28 марта для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 28 марта для Овнов
У Овнов будет хороший день. Удастся достичь поставленной цели, поэтому вечер можно провести в хорошем настроении.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 28 марта для Тельцов
Не отклоняйтесь от плана работы. Вечер посвятите тем делам, на которые всегда не хватало времени.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 28 марта для Близнецов
Если собрались в дальнюю поездку, то дорога будет легкой и быстрой. Возьмите с собой теплый напиток и легкий перекус, ведь может не хватить времени заехать в какое-то заведение перекусить.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 28 марта для Раков
Раки узнают, что близкая подруга сплетничает о них за глазами. Не устраивайте сразу скандал, а лучше пригласите подругу поговорить тет-а-тет.
Лев (23 июля – 22 августа)
Гороскоп на 28 марта для Львов
Откажитесь от экстремальных путешествий, иначе рискуете получить проблемы. Отдайте предпочтение пассивному отдыху.
Дева (23 августа – 22 сентября)
Гороскоп на 28 марта для Дев
Будьте спокойными и не реагируйте гневно на замечания от других людей. Если кто-то указывает на ваши ошибки, то это вовсе не означает неприязненное отношение.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 28 марта для Весов
Весы погрузятся в хаос. Утром встанете не "с той ноги", а все дела не будут подлежать качественному выполнению. Чтобы хоть немного расслабиться, попробуйте запланировать ближайшее путешествие.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 28 марта для Скорпионов
Скорпионы могут рассчитывать на романтическое знакомство в соцсетях. Не стоит скептически относиться к этому предсказанию, ведь этот человек точно играет в вашей жизни важную роль.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 28 марта для Стрельцов
Стрельцы получат большое количество информации, которая потребует анализа. Сделайте рывок в последний рабочий день недели.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 28 марта для Козерогов
У Козерогов будет непредсказуемый день. Все из-за того, что в гости пожалует человек из прошлого. Если не желаете диалога, то это хороший повод, чтобы отстоять собственные границы.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 28 марта для Водолеев
Стоит отдать предпочтение тому делу, которое приносит не только хорошую прибыль, но и хорошее настроение.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 28 марта для Рыб
В жизни Рыб произойдет событие, которое перевернет общее представление об этом мире. Ситуация будет довольно неоднозначная, поэтому придется делать маленькие шаги в новую жизнь.
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