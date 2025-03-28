К Козерогам вернется человек из прошлого: гороскоп на 28 марта

День перед выходными для каждого знака зодиака будет разным. Кому-то надо закрыть все "хвосты", а кого-то будет преследовать романтическое настроение.

Больше всего будет везти тем, кто не жалеет времени и сил, пишет LifeStyle24.

Не пропустите 2 знака зодиака, которые превратят мечты в реальность уже в апреле этого года

Гороскоп на 28 марта для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 28 марта для Овнов

У Овнов будет хороший день. Удастся достичь поставленной цели, поэтому вечер можно провести в хорошем настроении.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 28 марта для Тельцов

Не отклоняйтесь от плана работы. Вечер посвятите тем делам, на которые всегда не хватало времени.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 28 марта для Близнецов

Если собрались в дальнюю поездку, то дорога будет легкой и быстрой. Возьмите с собой теплый напиток и легкий перекус, ведь может не хватить времени заехать в какое-то заведение перекусить.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 28 марта для Раков

Раки узнают, что близкая подруга сплетничает о них за глазами. Не устраивайте сразу скандал, а лучше пригласите подругу поговорить тет-а-тет.

Лев (23 июля – 22 августа)

Гороскоп на 28 марта для Львов

Откажитесь от экстремальных путешествий, иначе рискуете получить проблемы. Отдайте предпочтение пассивному отдыху.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Гороскоп на 28 марта для Дев

Будьте спокойными и не реагируйте гневно на замечания от других людей. Если кто-то указывает на ваши ошибки, то это вовсе не означает неприязненное отношение.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 28 марта для Весов

Весы погрузятся в хаос. Утром встанете не "с той ноги", а все дела не будут подлежать качественному выполнению. Чтобы хоть немного расслабиться, попробуйте запланировать ближайшее путешествие.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 28 марта для Скорпионов

Скорпионы могут рассчитывать на романтическое знакомство в соцсетях. Не стоит скептически относиться к этому предсказанию, ведь этот человек точно играет в вашей жизни важную роль.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 28 марта для Стрельцов

Стрельцы получат большое количество информации, которая потребует анализа. Сделайте рывок в последний рабочий день недели.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 28 марта для Козерогов

У Козерогов будет непредсказуемый день. Все из-за того, что в гости пожалует человек из прошлого. Если не желаете диалога, то это хороший повод, чтобы отстоять собственные границы.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 28 марта для Водолеев

Стоит отдать предпочтение тому делу, которое приносит не только хорошую прибыль, но и хорошее настроение.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 28 марта для Рыб

В жизни Рыб произойдет событие, которое перевернет общее представление об этом мире. Ситуация будет довольно неоднозначная, поэтому придется делать маленькие шаги в новую жизнь.

Усталость может стать залогом неудач. Астрологи рекомендуют срочно отдохнуть четырем знакам зодиака.