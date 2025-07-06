Дев ждут бытовые проблемы: гороскоп на 6 июля

Воскресенье идеально подходит для того, чтобы делать то, что приносит удовольствие. Собственные потребности должны быть на первом месте.

Возможно, кому-то надо провести время в компании или предпочесть тишину, пишет LifeStyle24.

Может заинтересовать 2 знака зодиака, которые не доверяют людям – что об этом известно

Гороскоп на 6 июля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 6 июля для Овнов

Одиночество угнетает Овнов, поэтому стоит проявить больше коммуникации даже с малознакомыми людьми. Сегодня удастся изменить мнение о человеке из своего окружения, но будет ли это движение в положительную сторону – вопрос открытый.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 6 июля для Тельцов

Звезды дают "зеленый свет" на отдых сегодня. Поездка за город или в горы принесет много ярких впечатлений.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 6 июля для Близнецов

Близнецам надо подумать над тем, как завтра начать разговор с руководством о повышении зарплаты. Хорошо продумывайте аргументы, которые будут влиять на решение.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 6 июля для Раков

Возможно, Ракам захочется сменить свою квалификацию. Но так или иначе, за эту идею надо браться с понедельника, а воскресенье стоит посвятить отдыху.

Лев (23 июля – 22 августа)

Гороскоп на 6 июля для Львов

Львов ждут изменения в личной жизни. От предложения, которое утром придет на мобильный телефон, невозможно будет отказаться.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Гороскоп на 6 июля для Дев

Приготовьтесь решать сегодня немало бытовых вопросов. Чтобы облегчить ситуацию, сначала распланируйте каждый шаг, а потом приступайте к делам.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 6 июля для Весов

Тревожность преследует Весы, ведь в последнее время они волнуются за любую ерунду. Такое поведение негативно отобразится на самочувствии, если вовремя не взять себя в руки.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 6 июля для Скорпионов

Отложите все сложное на завтра. Сегодня отдайте предпочтение спокойствию и совместному времяпрепровождению с любимым человеком.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 6 июля для Стрельцов

У Стрельцов возникнут определенные финансовые трудности, однако до конца дня их удастся преодолеть. Не расстраивайтесь, ведь это не та проблема, из-за которой стоит расстраиваться.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 6 июля для Козерогов

Воскресенье для Козерогов пройдет максимально спокойно. Звезды будут способствовать хорошим событиям в жизни, поэтому можно просто расслабиться и получать удовольствие от лета.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 6 июля для Водолеев

Водолеям стоит поискать новое хобби. Друзья захотят вам помочь, поэтому можете смело принимать их предложения.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 6 июля для Рыб

Рыбы проведут воскресенье так, как того желала их душа – в спокойствии и гармонии. Ваше приподнятое настроение будет заряжать других на хорошие эмоции.

Горькая правда – это не приговор, а возможность посмотреть на ситуацию трезво. Некоторым придется наконец снять те "розовые очки".