У Рыб будет не слишком удачный день: гороскоп на 9 марта

Дни летят со скоростью света, поэтому астрологи спешат как можно быстрее рассказать обо всем, что подготовили звезды. Расставьте правильные акценты на день, чтобы успеть все, что запланировали.

Если видите, что можете с чем-то не справиться, то попробуйте распределить обязанности, пишет LifeStyle24.

Обратите внимание Знаки зодиака, которые угождают людям: кто не умеет говорить "нет"

Гороскоп на 9 марта для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 9 марта для Овнов

Овнам даже не придется искать поводов для радости, ведь день и так будет хорошим. Кроме того, одиноким представителям этого знака зодиака прогнозируют очень интересное знакомство.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 9 марта для Тельцов

Тельцов будет окружать гармония. Любые дела будут даваться легко, а то, что не давало спокойно спать, наконец-то уйдет из вашей жизни.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 9 марта для Близнецов

Есть вероятность, что возникнет внештатная ситуация, которая потребует от Близнецов проявления профессиональных способностей. Придется приложить немало усилий.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 9 марта для Раков

Ракам придется потратить много времени и ресурсов, чтобы решить проблемы других людей. Попробуйте не принимать все близко к сердцу и не забывайте о собственных приоритетах.

Лев (23 июля – 22 августа)

Гороскоп на 9 марта для Львов

С утра составьте план на неделю. После обеда съездите на шопинг, а вечером организуйте вкусный ужин.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Гороскоп на 9 марта для Дев

Посвятите день семейному отдыху. Соберите семью и съездите куда-то на отдых. Это поможет наладить взаимосвязь между всеми.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 9 марта для Весов

Весы могут ожидать приятную новость, которая изменит их жизнь. Изменения будут важными и судьбоносными.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 9 марта для Скорпионов

Астрологи прописали Скорпионам ленивый отдых. Сегодня также стоит наладить отношения с любимым человеком, ведь в последнее время чувствуется напряжение в общении.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 9 марта для Стрельцов

Во второй половине выходного дня руководство напомнит о долге в виде неотработанных часов. Вероятно, отдых придется заменить работой.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 9 марта для Козерогов

У Козерогов могут возникнуть проблемы в общении с близкими людьми. Более того, такая ситуация грозит конфликтом со старшими членами семьи.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 9 марта для Водолеев

У Водолеев будет эмоциональный день. Вечером почувствуете, что находитесь на грани, а упадок сил даст о себе знать.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 9 марта для Рыб

Рыбам не рекомендуется браться за новые задачи, ведь все точно пойдет коту под хвост. Лучше провести активный день с семьей, чтобы набраться сил перед началом рабочей недели.