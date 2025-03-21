Осторожность на первом месте: 3 знака зодиака, которым сегодня нельзя рисковать

Сегодня, 21 марта, трем знакам зодиака категорически нельзя идти на риск. Если не хотите попасть впросак, то лучше прислушаться к совету астрологов.

Лев, Весы и Дева, тщательно обдумывайте все свои решения и сосредоточьтесь на стабильных делах, пишет LifeStyle24.

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Лев

У Львов будет несколько непростой день. Неожиданные проблемы потребуют рассудительности и сдержанности. А рискованные решения могут привести к нежелательным последствиям, поэтому лучше воздержаться от авантюрных предложений.

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Весы

Весам точно не стоит быть посредниками в конфликтах и точно не надо вмешиваться в споры. Это может негативно повлиять на эмоциональное состояние и приведет к непредсказуемым ситуациям.

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Дева

Внимательно относитесь к деталям и не нервничайте по пустякам. Необдуманные поступки могут привести к значительным потерям. Сосредоточьте внимание на планировании и избегайте поспешных решений.

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