Близнецы, Лев, Скорпион и Козерог, настоящая сексуальность соответствует не только внешней привлекательности, но и основывается на энергетике и умении подать себя, пишет LifeStyle24.

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Близнецы

Этот знак зодиака довольно смелый, решительный и энергичный. Драйв и авантюризм вызывают восхищение у противоположного пола. Близнецы не боятся проявлять инициативу, ведь готовы бороться за свою любовь.

Гороскоп для Близнецов

Лев

Мужчина-Лев всегда находится в центре внимания. Природная харизматичность, уверенность в себе и аристократические манеры делают такого мужчину одним из самых желанных. Львы любят делать комплименты и точно знают, как завоевать чье-то сердце.

Гороскоп для Львов

Скорпион

В этом знаке зодиака воплощаются страсть и загадочность. Придирчивый взгляд и сильная энергетика не оставят равнодушными никого. Такой мужчина уверен в себе, знает, чего хочет, и всегда достигает желаемого.

Гороскоп для Скорпионов

Козерог

Острый ум и остроумие в общении делают свое дело. Мужчина-Козерог знает, как завести интересный разговор, чтобы поразить собеседника эрудицией. Кроме того, этот знак зодиака специализируется на сюрпризах, что является ценным в глазах партнера.

Гороскоп для Козерогов

Уже сегодня гороскоп весеннего равноденствия прогнозирует плохие новости для двух знаков зодиака.