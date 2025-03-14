Аж 4 знака зодиака в списке: на кого больше всего повлияет солнечное затмение

В субботу, 25 марта, можно будет наблюдать солнечное затмение. Оно происходит тогда, когда Луна оказывается между Землей и Солнцем, временно заслоняя его свет полностью или частично. Для астрологии это важный период, который будет влиять на судьбы знаков зодиака.

Телец, Рак, Скорпион и Козерог, если звезды выбрали именно вас, то это точно не случайность, пишет Lifestyle24.

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Телец

В последнее время, Тельцы могли оказаться в несправедливой ситуации, что подкосило веру в собственные силы. В период солнечного затмения надо сделать акцент на себе, чтобы вернуть позитив в жизнь. Если прислушаетесь к совету, то успех будет в кармане.

Гороскоп для Тельцов

Рак

Семейные проблемы для Раков в последнее время стали очень болезненной раной. Эмоциональная уязвимость в период солнечного затмения наконец сменится на положительные эмоции, которых так не хватало. Помните, что заслуживаете только самого лучшего.

Гороскоп для Раков

Скорпион

Скорпионам кажется, что мир агрессивно настроен против них. Солнечное затмение сможет развеять или подтвердить догадки относительно определенных лиц, которых надо держать на дистанции вытянутой руки. Это будет серьезное влияние на ваш круг общения.

Гороскоп для Скорпионов

Козерог

Эмоциональное выгорание и ощущение, что жизнь больше не приносит новых впечатлений, уже скоро выветрятся из мыслей. Время солнечного затмения принесет новые источники для отдыха и вдохновения, что точно повлияет на настроение и цели на будущее.

Гороскоп для Козерогов

А в период лунного затмения у кого-то сбудется мечта: ответ ищите в гороскопе.