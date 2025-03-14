Телець, Рак, Скорпіон і Козоріг, якщо зірки обрали саме вас, то це точно не випадковість, пише Lifestyle24.

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Телець

Останнім часом, Тельці могли опинитись у несправедливій ситуації, що підкосило віру у власні сили. У період сонячного затемнення треба зробити акцент на собі, щоб повернути позитив у життя. Якщо дослухаєтесь до поради, то успіх буде у кишені.

Гороскоп для Тельців

Рак

Сімейні проблеми для Раків останнім часом стали дуже болючою раною. Емоційна вразливість у період сонячного затемнення нарешті зміниться на позитивні емоції, яких так бракувало. Пам'ятайте, що заслуговуєте тільки на найкраще.

Гороскоп для Раків

Скорпіон

Скорпіонам здається, що світ агресивно налаштований проти них. Сонячне затемнення зможе розвіяти або підтвердити здогадки щодо певних осіб, яких треба тримати на дистанції витягнутої руки. Це буде серйозний вплив на ваше коло спілкування.

Гороскоп для Скорпіонів

Козоріг

Емоційне вигорання та відчуття, що життя більше не приносить нових вражень, уже скоро вивітряться з думок. Час сонячного затемнення принесе нові джерела для відпочинку та натхнення, що точно вплине на настрій та цілі на майбутнє.

Гороскоп для Козорогів

А у період місячного затемнення у когось здійсниться мрія: відповідь шукайте у гороскопі.