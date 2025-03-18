Новая жизнь ждет: 2 знака зодиака готовы расцвести в день весеннего равноденствия

В этом году день весеннего равноденствия приходится на 20 марта. В астрономии это означает, что наступает астрономическая весна, а дни становятся длиннее. В астрологии – это важный день, который имеет влияние на жизнь знаков зодиака.

Стрелец и Козерог, этот период может стать отправной точкой для изменений в жизни, поэтому надо настроиться на позитив и на открытие очередных горизонтов в своей жизни, пишет LifeStyle24.

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Стрелец

День весеннего равноденствия принесет Стрельцам прилив энергии и вдохновения. В этот период стоит воплощать новые проекты и идеи, ведь звезды не зря выбрали именно вас. В романтической сфере можете ожидать на приятные изменения, которые откроют перспективы для создания счастливых отношений, если их до сих пор нет. В общем, это прекрасная возможность переосмыслить все свои цели и стремления.

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Козерог

Для этого знака зодиака день весеннего равноденствия станет периодом, когда надо объединить усилия с другими для достижения общих целей. Командная работа и творческие коллаборации станут тем рычагом, который приведет к успеху. Склонность Козерогов к сотрудничеству может открыть новые перспективы и привести к значительным достижениям.

Гороскоп для Козерогов

А знали ли вы, что 25 марта можно будет наблюдать солнечное затмение. Гороскоп пишет, что аж 4 знака зодиака окажутся под влиянием.