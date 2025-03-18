Выдержка и терпение должны стать главными помощниками на сегодня, пишет LifeStyle24.

Обратите внимание Черная кошка перебежит дорогу 3 знакам зодиака: кого ожидают проблемы уже на этой неделе

Гороскоп на 18 марта для всех знаков зодиака

Гороскоп на 18 марта для Овнов

Надо отбросить мысли о людях, которые приносят в вашу жизнь дискомфорт и волнение. Попробуйте окружить себя позитивной энергией.

Гороскоп на 18 марта для Тельцов

Гороскоп на 18 марта для Тельцов

Не спорьте с родственниками. Есть вероятность, что можете неправильно понять то, что до вас пытались донести.

Гороскоп на 18 марта для Близнецов

Гороскоп на 18 марта для Близнецов

Ограничьте сегодня любые изменения в области своей деятельности. Кроме того, не надо никому давать денег в долг.

Гороскоп на 18 марта для Раков

Гороскоп на 18 марта для Раков

С самого утра Раков будут преследовать приступы гнева и раздражительности. Повышенная агрессивность может препятствовать осуществлению определенных планов.

Гороскоп на 18 марта для Львов

Гороскоп на 18 марта для Львов

День будет богат на знакомства, встречи и интересные предложения. Попробуйте не сидеть сложа руки, а приступайте к действиям.

Гороскоп на 18 марта для Дев

Гороскоп на 18 марта для Дев

Важные дела отложите на более благоприятный день. Есть вероятность, что сегодня можете проявить свою некомпетентность.

Гороскоп на 18 марта для Весов

Гороскоп на 18 марта для Весов

Уровень работоспособности будет зашкаливать. Кроме того, астрологи рекомендуют не отказывать себе в покупках, даже если они ударят по кошельку.

Гороскоп на 18 марта для Скорпионов

Гороскоп на 18 марта для Скорпионов

Все спорные вопросы решайте без крика и конфликтов. Вечером можете рассчитывать на приятное знакомство.

Гороскоп на 18 марта для Стрельцов

Гороскоп на 18 марта для Стрельцов

Не нервничайте по пустякам. Важные дела решите в первой половине дня, а остальную часть времени посвятите собственным потребностям.

Гороскоп на 18 марта для Козерогов

Гороскоп на 18 марта для Козерогов

Козерогам надо наверстать упущенное и взяться за дела, которые не успели выполнить на прошлой неделе. Вечер проведите в уютной атмосфере.

Гороскоп на 18 марта для Водолеев

Гороскоп на 18 марта для Водолеев

День обойдется без неприятностей, однако старайтесь избегать важных дел. Отдайте предпочтение не срочным задачам.

Гороскоп на 18 марта для Рыб

Гороскоп на 18 марта для Рыб

Рыбам надо быть осторожными. Вас может разочаровать близкий друг, поэтому это будет поводом, чтобы пересмотреть доверие к окружению.

Мартовский гороскоп обещает неожиданный подарок от судьбы.