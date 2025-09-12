Некоторые имена считаются особенно необычными в Украине. Эти варианты обычно начинаются на букву "Й".

Большинство из таких имен имеет библейское происхождение и уходит своими корнями в древнееврейский язык. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24.

Какие украинские имена начинаются на букву "Й"?

Преимущественно имена, которые начинаются на букву "Й", в украинской культуре встречаются нечасто. Несмотря на свою редкость, эти варианты имеют глубокие исторические корни. В Украине они появились преимущественно из библейских текстов после крещения Руси. Именно поэтому им удалось сохранить связь с христианской культурой до наших дней.

В то же время уникальность таких имен объясняется особенностями украинского языка. Дело в том, что буква "Й" обычно используется как вспомогательный звук, а не как начальная буква. Именно поэтому многие имена на "Й" звучат торжественно, подчеркивая свое иностранное происхождение и символичность.

К таким вариантам относятся:

Йосиф – имеет древнееврейское происхождение и означает "Бог прибавит" или "Господь приумножит".

Йордан – происходит от названия реки Йордан, поэтому трактуется как "тот, что сходит вниз".

Йона – также имеет древнееврейские корни и переводится с иврита как "голубь".

Йонатон – имеет древнееврейское происхождение и означает "дар Бога".

Йосафат – имя древнееврейского происхождения, что переводится как "Бог судит".

Йорданна – женская версия мужского имени Йордан, которое происходит от названия реки Йордан. Это имя означает "та, что сходит вниз".

Имена для детей / Фото Freepik

Какие украинские имена не заканчиваются на "а" и "я"?