Уникальные и редкие и редкие: 6 украинских имен, которые начинаются на букву "Й"
12 сентября, 11:29
Уникальные и редкие и редкие: 6 украинских имен, которые начинаются на букву "Й"

Влада Пономарева
Основні тези
  • Украинские имена на букву "Й" редкие, имеют библейское происхождение и сохраняют связь с христианской культурой.
  • К таким именам относятся Иосиф, Иордан и другие.

Некоторые имена считаются особенно необычными в Украине. Эти варианты обычно начинаются на букву "Й".

Большинство из таких имен имеет библейское происхождение и уходит своими корнями в древнееврейский язык. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24.

Какие украинские имена начинаются на букву "Й"?

Преимущественно имена, которые начинаются на букву "Й", в украинской культуре встречаются нечасто. Несмотря на свою редкость, эти варианты имеют глубокие исторические корни. В Украине они появились преимущественно из библейских текстов после крещения Руси. Именно поэтому им удалось сохранить связь с христианской культурой до наших дней.

В то же время уникальность таких имен объясняется особенностями украинского языка. Дело в том, что буква "Й" обычно используется как вспомогательный звук, а не как начальная буква. Именно поэтому многие имена на "Й" звучат торжественно, подчеркивая свое иностранное происхождение и символичность.

К таким вариантам относятся:

  • Йосиф – имеет древнееврейское происхождение и означает "Бог прибавит" или "Господь приумножит".
  • Йордан – происходит от названия реки Йордан, поэтому трактуется как "тот, что сходит вниз".
  • Йона – также имеет древнееврейские корни и переводится с иврита как "голубь".
  • Йонатон – имеет древнееврейское происхождение и означает "дар Бога".
  • Йосафат – имя древнееврейского происхождения, что переводится как "Бог судит".
  • Йорданна – женская версия мужского имени Йордан, которое происходит от названия реки Йордан. Это имя означает "та, что сходит вниз".

Имена для детей / Фото Freepik

Какие украинские имена не заканчиваются на "а" и "я"?

  • Имя Натали пришло к нам из латинского языка и трактуется как "благословенная" или "родная". Более того, существует версия, что оно может означать "Рождество", поскольку возникло от словосочетания Natalis Domini. Такие женщины имеют хорошо развитую интуицию, которая помогает им в достижении целей.
  • В то же время имя Николь имеет древнегреческие и французские корни и означает "победительница народов". В то же время существует версия, что оно имеет также английские корни. Представительницы этого имени отмечаются изысканностью и утонченностью, поэтому легко могут очаровать любого.