Деякі імена вважаються особливо незвичайними в Україні. Ці варіанти зазвичай починаються на літеру "Й".

Більшість з таких імен має біблійне походження та сягає своїм корінням у давньоєврейську мову. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24.

Які українські імена починаються на букву "Й"?

Переважно імена, які починаються на літеру "Й", в українській культурі зустрічаються нечасто. Попри свою рідкісність, ці варіанти мають глибоке історичне коріння. В Україні вони з'явилися переважно з біблійних текстів після хрещення Русі. Саме тому їм вдалося зберегти зв'язок із християнською культурою до наших часів.

Водночас унікальність таких імен пояснюється особливостями української мови. Річ у тім, що літера "Й" зазвичай використовується як допоміжний звук, а не як початкова літера. Саме тому багато імен на "Й" звучать урочисто, підкреслюючи своє іноземне походження та символічність.

До таких варіантів належать:

Йосип – має давньоєврейське походження та означає "Бог додасть" або "Господь примножить".

Йордан – походить від назви річки Йордан, тому трактується як "той, що сходить вниз".

Йона – також має давньоєврейське коріння та перекладається з івриту як "голуб".

Йонатон – має давньоєврейське походження та означає "дар Бога".

Йосафат – ім'я давньоєврейського походження, що перекладається як "Бог судить".

Йорданна – жіноча версія чоловічого імені Йордан, яке походить від назви річки Йордан. Це ім'я означає "та, що сходить вниз".

Імена для дітей / Фото Freepik

