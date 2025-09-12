Унікальні та рідкісні: 6 українських імен, які починаються на букву "Й"
- Українські імена на букву "Й" рідкісні, мають біблійне походження та зберігають зв’язок із християнською культурою.
- До таких імен належать Йосип, Йордан та інші.
Деякі імена вважаються особливо незвичайними в Україні. Ці варіанти зазвичай починаються на літеру "Й".
Більшість з таких імен має біблійне походження та сягає своїм корінням у давньоєврейську мову. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24.
Цікаво Належали інтелігенції: 12 прізвищ, які вказують на зв'язок предків з освітою
Які українські імена починаються на букву "Й"?
Переважно імена, які починаються на літеру "Й", в українській культурі зустрічаються нечасто. Попри свою рідкісність, ці варіанти мають глибоке історичне коріння. В Україні вони з'явилися переважно з біблійних текстів після хрещення Русі. Саме тому їм вдалося зберегти зв'язок із християнською культурою до наших часів.
Водночас унікальність таких імен пояснюється особливостями української мови. Річ у тім, що літера "Й" зазвичай використовується як допоміжний звук, а не як початкова літера. Саме тому багато імен на "Й" звучать урочисто, підкреслюючи своє іноземне походження та символічність.
До таких варіантів належать:
- Йосип – має давньоєврейське походження та означає "Бог додасть" або "Господь примножить".
- Йордан – походить від назви річки Йордан, тому трактується як "той, що сходить вниз".
- Йона – також має давньоєврейське коріння та перекладається з івриту як "голуб".
- Йонатон – має давньоєврейське походження та означає "дар Бога".
- Йосафат – ім'я давньоєврейського походження, що перекладається як "Бог судить".
- Йорданна – жіноча версія чоловічого імені Йордан, яке походить від назви річки Йордан. Це ім'я означає "та, що сходить вниз".
Які українські імена не закінчуються на "а" та "я"?
- Ім'я Наталі прийшло до нас з латинської мови та трактується як "благословенна" або "рідна". Ба більше, існує версія, що воно може означати "Різдво", оскільки виникло від словосполучення Natalis Domini. Такі жінки мають добре розвинену інтуїцію, яка допомагає їм у досягненні цілей.
- Водночас ім'я Ніколь має давньогрецьке і французьке коріння та означає "переможниця народів". Водночас існує версія, що воно має також англійське коріння. Представниці цього імені відзначаються вишуканістю та витонченістю, тому легко можуть зачарувати будь-кого.