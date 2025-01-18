Защищают от болезней и приносят счастье: украинские имена, закодированные в вышивке

Украинская вышивка способна передавать определенную информацию только с помощью особых знаков. Узоры, цветы и геометрические фигуры нередко использовались как код, в котором зашифровывали имена близких людей или важные родственные связи.

Такая вышивка становилась особым способом сохранить память о роде, выразить любовь или пожелать благополучия. 24 Канал рассказывает о том, как в древности закодировали украинские имена в вышивке.

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Как украинские имена закодировали в вышивке

Наши предки серьезно относились к вышиванию и часто воспринимали готовые изделия как обереги. В древности предки верили, что правильно подобранный узор может защитить человека от болезней и неудач. Преимущественно можно встретить три вида орнаментов – растительные, животные и геометрические. Они нередко оберегали своих носителей от нечистой силы и злых духов.

Также каждый символ имеет собственное значение, которое зависит от региона, обрядового контекста и даже личных потребностей. Так, форма, линия или цвет становятся зашифрованным посланием, которое приносит удачу или защищает.

Что интересно, существует несколько традиционных символов вышивки, которые предки закодировали на счастье для того, кто станет ее владельцем. Среди таких орнаментов:

Квадрат – означает мир, достаток и благосостояние.

– означает мир, достаток и благосостояние. Круг – символизирует Солнце и божественную энергию.

– символизирует Солнце и божественную энергию. Ромб – трактуется как плодовитость, сочетание земли и Солнца.

– трактуется как плодовитость, сочетание земли и Солнца. Ромб с точками посередине – символизирует засеянное поле.

– символизирует засеянное поле. Звезды – означает защиту от недугов.

– означает защиту от недугов. Виноград – символизирует семейное счастье.

– символизирует семейное счастье. Калина – трактуется как любовь, богатство, красота и материнство.

– трактуется как любовь, богатство, красота и материнство. Крест – означает оберег от злых духов.

В современном мире люди могут закодировать даже собственные имена в украинский орнамент. Так, буква становится вышитым символом, который может придавать сил и оберегать своего владельца. К самым распространенным именам, которые зашифровывали в вышивке относятся:

Украинские имена, закодированы в вышивке / Фото avtovyshyvanka.com.ua

Украинские имена, закодированные в вышивке / Фото avtovyshyvanka.com.ua

Украинские имена, закодированы в вышивке / Фото avtovyshyvanka.com.ua

Украинские имена, закодированные в вышивке / Фото avtovyshyvanka.com.ua

Старинные имена, которые становятся популярными

Станислав – трактуется как "тот, кто становится славным".

– трактуется как "тот, кто становится славным". Лада – означает "гармония" или "любовь".

– означает "гармония" или "любовь". Вирослава – переводится как "та, что прославляет веру".

– переводится как "та, что прославляет веру". Ярополк – переводится как "яркий полк".

– переводится как "яркий полк". Тихон – трактуется как "тихий".

– трактуется как "тихий". Глеб – означает "наследник".

– означает "наследник". Остап – переводится как "стойкий".

– переводится как "стойкий". Ждана – означает "ожидаемая".

– означает "ожидаемая". Зореслава – трактуется как "та, что славит звезды".

– трактуется как "та, что славит звезды". Борислав – означает "тот, кто борется за славу".

– означает "тот, кто борется за славу". Квитослава – переводится как "та, что прославляет цветы".

– переводится как "та, что прославляет цветы". Ростислава – трактуется как "та, что растет в славе".

Эти имена не только наделяют своих владельцев особыми качествами, но и помогают возродить украинскую культуру.