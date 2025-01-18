Така вишивка ставала особливим способом зберегти пам'ять про рід, висловити любов чи побажати добробуту. 24 Канал розповідає про те, як у давнину закодовували українські імена у вишивці.

Цікаво Як гарно назвати дівчинку у 2025 році: добірка незвичайних імен

Як українські імена закодовували у вишивці

Наші предки серйозно ставилися до вишивання та часто сприймали готові вироби як обереги. У давнину пращури вірили, що правильно підібраний візерунок може захистити людину від хвороб та невдач. Переважно можна зустріти три види орнаментів – рослинні, тваринні та геометричні. Вони нерідко оберігали своїх носіїв від нечистої сили та злих духів.

Також кожен символ має власне значення, яке залежить від регіону, обрядового контексту й навіть особистих потреб. Так, форма, лінія чи колір стають зашифрованим посланням, яке приносить удачу чи захищає.

Що цікаво, існує кілька традиційних символів вишивки, які предки закодовували на щастя для того, хто стане її власником. Серед таких орнаментів:

Квадрат – означає мир, достаток та добробут.

– означає мир, достаток та добробут. Коло – символізує Сонце та божественну енергію.

– символізує Сонце та божественну енергію. Ромб – трактується як плодючість, поєднання землі та Сонця.

– трактується як плодючість, поєднання землі та Сонця. Ромб з крапками посередині – символізує засіяне поле.

– символізує засіяне поле. Зорі – означає захист від недуг.

– означає захист від недуг. Виноград – символізує сімейне щастя.

– символізує сімейне щастя. Калина – трактується як любов, багатство, краса та материнство.

– трактується як любов, багатство, краса та материнство. Хрест – означає оберіг від злих духів.

У сучасному світі люди мають змогу закодувати навіть власні імена в український орнамент. Так, літера стає вишитим символом, який може надавати сил та оберігати свого власника. До найпоширеніших імен, які зашифровували у вишивці належать:

Українські імена, закодовані у вишивці / Фото avtovyshyvanka.com.ua

Українські імена, закодовані у вишивці / Фото avtovyshyvanka.com.ua

Українські імена, закодовані у вишивці / Фото avtovyshyvanka.com.ua

Українські імена, закодовані у вишивці / Фото avtovyshyvanka.com.ua

Старовинні імена, які стають популярними

Станіслав – трактується як "той, хто стає славним".

– трактується як "той, хто стає славним". Лада – означає "гармонія" або "любов".

– означає "гармонія" або "любов". Вірослава – перекладається як "та, що прославляє віру".

– перекладається як "та, що прославляє віру". Ярополк – перекладається як "яскравий полк".

– перекладається як "яскравий полк". Тихон – трактується як "тихий".

– трактується як "тихий". Гліб – означає "спадкоємець".

– означає "спадкоємець". Остап – перекладається як "стійкий".

– перекладається як "стійкий". Ждана – означає "очікувана".

– означає "очікувана". Зореслава – трактується як "та, що славить зорі".

– трактується як "та, що славить зорі". Борислав – означає "той, хто бореться за славу".

– означає "той, хто бореться за славу". Квітослава – перекладається як "та, що прославляє квіти".

– перекладається як "та, що прославляє квіти". Ростислава – трактується як "та, що зростає в славі".

Ці імена не лише наділяють своїх власників особливими якостями, але й допомагають відродити українську культуру.