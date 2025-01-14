24 Канал з посиланням на Як звати підготував добірку незвичайних варіантів, які принесуть щастя своїм власницям у 2025 році. Цей матеріал знадобиться для майбутніх батьків донечок.

Не пропустіть Як назвати дівчинку у 2025 році: перелік популярних, незвичних і традиційних імен для малюків

Добірка незвичайних імен для дівчаток, які народяться у 2025 році

Даяна

Це ім'я має кілька версій походження: перша – з латинської мови та означає "божественна", друга – від давньоєврейського варіанту Даян, що перекладається як "Бог – суддя", третя – з тюркської мови та трактується як "мандрівниця". У сучасному світі так називають рішучих жінок, які завжди борються за справедливість. Їм важливо бути лідерами та керувати іншими людьми. За можливості, Даяни уникають конфліктних ситуацій та намагаються розв'язати всі проблеми мирним шляхом.

Мая

Таке ім'я має кілька версій походження: перша – з Давньої Греції та означає "годувальниця" або "матінка", друга – з латинської мови, де трактується як "народжена в травні", третя – з Давнього Риму, де воно асоціювалось богинею Маєю, покровителькою родючої землі. У сучасному світі так називають розумних дівчат, які прагнуть до самореалізації та полюбляють зміни у житті.

Агата

Це ім'я має давньогрецьке походження та означає "добра" або "гарна". Його представниці відзначаються стійкістю та наполегливістю, тому завжди досягають власних цілей. Такі жінки мають розвинене почуття справедливості та ніколи не відмовляються від своїх обіцянок. Агати здатні згуртувати навколо себе людей, завдяки оптимізму й позитиву.

Елеонора

Ім'я Елеонора походить з Давньої Греції та означає "милосердна". У давнину так називали представниць еліти та заможного роду. Елеонори вміють співчувати іншим та завжди прийдуть на допомогу. Дівчата з таким іменем вміють критично мислити й розв'язувати навіть найскладніші проблеми, чим захоплюють чоловіків.

Леля

Це слов'янське ім'я, яке походить від імені богині Лелі. Вона була символом молодості, ніжності та юності. Такі жінки дуже щирі та товариські, тому мають велике коло спілкування. Представницям цього імені легко вдається долати труднощі завдяки своєму внутрішньому стрижню.

Як назвати дівчинку / Фото Freepik

Які імена приваблять успіх у 2025 році

Ім'я Жозефіна походить від французького імені Джозеф, що в Біблії звучить як Йосиф, та означає "благословенна" через зв'язок зі Святим Письмом. Представницям цього імені завжди вдається зачарувати людей навколо.

Ім'я Юнона походить з латині та означає "молода". У римській міфології так звали богиню любові та материнства – Юнону. Власниці цього імені притягують до себе цікавих людей і нові знайомства.

Ім'я Емілія має давньоримське походження та означає "суперниця". У давнину так називали заможних людей і аристократів. Таке ім'я символізує елегантність та дарує своїй власниці неабияку привабливість.